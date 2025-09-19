EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Ивангай ответил на обвинения в сексуализированном насилии

2 минуты чтения 18:41

Блогер Ивангай (Иван Рудской) опубликовал 16-минутное видео под названием «Марьяна Ро тонет во лжи», в котором ответил на обвинения бывшей девушки в насилии. Он назвал ее утверждения ложными и заявил, что в их отношениях именно он пытался прекратить связь, а Марьяна Ро (Марьяна Рожкова), по его словам, оказывала на него психологическое давление.

«Это я неоднократно пытался уйти, она меня не отпускала, используя шантаж, угрозы. Угрозы суицидом были ее главным инструментом. Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину», — сказал Рудской, и показал в видео фото следов от зубов на спине.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Рудской также прокомментировал заявление Ро о том, что у нее «было сильное отторжение близости, становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще». Блогер отметил, что вскоре после расставания Ро участвовала в откровенной фотосессии для журнала Maxim и ведет страницу на платформе OnlyFans. «Это отторжение сексуальности так выглядит?» — задал он вопрос.

Блогер назвал Марьяну Рожкову «женской версией Маркаряна на минималках», имея в виду блогера-мизогина Арсена Маркаряна, который сейчас находится в СИЗО. По его мнению, такие ложные обвинения наносят вред настоящим жертвам насилия и обесценивают их переживания. «Пока миллионы женщин по всему миру нуждаются в защите от реального насилия, ложные обвинения наносят удары по всем ним», — сказал он.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Рудской подчеркивает, что большую часть тезисов, которые Марьяна Ро использовала в своем обвинительном посте, он слышал от нее и ранее. Блогер в своем видео использует отрывки из разных интервью своей бывшей девушки с противоречивыми заявлениями.

Марьяна Ро 17 сентября обвинила Ивангая в том, что в 14 лет пережила сексуализированное насилие с его стороны. По ее словам, на тот момент блогеру было 18 лет. Рожкова утверждала, что после разрыва Ивангай преследовал ее, писал ее друзьям и появлялся на тех же мероприятиях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 