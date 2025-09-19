Ивангай ответил на обвинения в сексуализированном насилии

Блогер Ивангай (Иван Рудской) опубликовал 16-минутное видео под названием «Марьяна Ро тонет во лжи», в котором ответил на обвинения бывшей девушки в насилии. Он назвал ее утверждения ложными и заявил, что в их отношениях именно он пытался прекратить связь, а Марьяна Ро (Марьяна Рожкова), по его словам, оказывала на него психологическое давление.

«Это я неоднократно пытался уйти, она меня не отпускала, используя шантаж, угрозы. Угрозы суицидом были ее главным инструментом. Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину», — сказал Рудской, и показал в видео фото следов от зубов на спине.

Рудской также прокомментировал заявление Ро о том, что у нее «было сильное отторжение близости, становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще». Блогер отметил, что вскоре после расставания Ро участвовала в откровенной фотосессии для журнала Maxim и ведет страницу на платформе OnlyFans. «Это отторжение сексуальности так выглядит?» — задал он вопрос.

Блогер назвал Марьяну Рожкову «женской версией Маркаряна на минималках», имея в виду блогера-мизогина Арсена Маркаряна, который сейчас находится в СИЗО. По его мнению, такие ложные обвинения наносят вред настоящим жертвам насилия и обесценивают их переживания. «Пока миллионы женщин по всему миру нуждаются в защите от реального насилия, ложные обвинения наносят удары по всем ним», — сказал он.

Рудской подчеркивает, что большую часть тезисов, которые Марьяна Ро использовала в своем обвинительном посте, он слышал от нее и ранее. Блогер в своем видео использует отрывки из разных интервью своей бывшей девушки с противоречивыми заявлениями.

Марьяна Ро 17 сентября обвинила Ивангая в том, что в 14 лет пережила сексуализированное насилие с его стороны. По ее словам, на тот момент блогеру было 18 лет. Рожкова утверждала, что после разрыва Ивангай преследовал ее, писал ее друзьям и появлялся на тех же мероприятиях.