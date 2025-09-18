Ученые назвали препарат с «огромным эффектом» при лечении рака

Шведские ученые обнаружили, что ежедневный прием аспирина после операции резко снижает риск рецидива некоторых видов колоректального рака, сообщает The Guardian. Согласно исследованию Каролинского института в Стокгольме, регулярный прием аспирина после удаления опухоли в два раза снижает вероятность рецидива рака в течение трех лет по сравнению с пациентами, которые принимали плацебо.

У пациентов, которые принимали участие в исследовании, опухоли содержали мутации, делающие их восприимчивыми к противораковым свойствам аспирина. Такие мутации наблюдаются у 40% пациентов с колоректальным раком.

«Я думаю, это изменит клиническую практику. При наличии этих мутаций риск рецидива рака снижался более чем на 50%. Это огромный эффект», — заявила ведущий автор исследования профессор Анна Мартлинг.

Авторы исследования подсчитали, что разработанная ими стратегия лечения позволит ежегодно спасать 300-500 жизней в Швеции и 90-150 тысяч жизней во всем мире.

Ранее медики из Великобритании, Италии и Тайваня выяснили, каким образом прием аспирина снижает распространение рака груди, кишечника и простаты. Согласно их исследованию, аспирин снижает выработку тромбоцитами тромбоксана A2 (TXA2), который способствует синтезу белка ARHGEF1, подавляющего T-клетки иммунной системы. Благодаря этому эффекту T-клетки высвобождаются и начинают разрушать метастазы.

Прием аспирина может привести к желудочным кровотечениям и язве желудка, предупреждают медики. Поэтому они рекомендуют консультироваться со специалистами, прежде чем начинать лечение рака этим препаратом.