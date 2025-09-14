Польша одобрила размещение в стране войск НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление, разрешающее размещение в стране войск входящих в альянс НАТО стран. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши на своей странице в социальной сети X.

Документ, как отметили в Бюро, носит конфиденциальный характер — данные о численности и составе планирующихся к размещению войск неизвестны. Отсутствует и подтвержденная информация о перечне стран, которые отправят свои войска в Польшу.

Бюро отмечает, что размещение войск НАТО в Польше произойдет в рамках операции альянса под названием «Восточный страж». Она проводится для усиления восточных границ альянса, располагающихся в непосредственной близости с Россией.

Операция была анонсирована 12 сентября. В ее рамках НАТО планирует отработать защиту стран на восточной границе НАТО — в их число входит не только Польша, но и Литва, Латвия и Эстония, именно эти государства были упомянуты во время брифинга, на котором было объявлено о проведении операции.

По словам представителей НАТО, в рамках «Восточного стража» свои войска готовы разместить Франция, Германия, Дания и Великобритания. Точные сроки проведения операции неизвестны, однако основной целью станет создание интегрированной и эшелонированной воздушной обороны.

На этой же пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал все входящие в альянс страны почувствовать себя частью «восточного фланга», поскольку российские ракеты способны долететь не только до городов стран Балтии, но и до столиц государств Западной Европы.

Массовое проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши состоялось в ночь на 10 сентября, в Варшаве назвали это «масштабной провокацией» со стороны России. Российское Минобороны напрямую не отрицало, что эти дроны могли быть российскими, но заявило, что дальность полета запущенных в ту ночь беспилотников не позволяет долететь до территории Польши. Позже Кремль обвинил страны Запада в ежедневных провокациях и предложил провести консультации по поводу этого инцидента.