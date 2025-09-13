Трамп поставил НАТО условия для введения им «серьезных санкций» против России

США готовы ввести «серьезные санкции» против России при условии, что страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Об этом американский президент США Дональд Трамп объявил в своем «письме ко всем странам НАТО и миру», которое опубликовал в соцсети Truth Social.

«Как вам известно, стремление НАТО к победе до сих пор было далеко не стопроцентным, а закупки российской нефти некоторыми странами — просто шокируют! Это серьезно ослабляет вашу переговорную позицию и влияние на Россию. В любом случае, я готов “действовать”, когда будете готовы вы. Просто скажите — когда?» — написал Трамп.

Республиканец считает, что большую роль в прекращении войны в Украине могут сыграть пошлины на товары из Китая в размере 50-100%. Однако Трамп поставил условие, что эти санкции должны быть сняты после окончания конфликта.

«Если НАТО поступит так, как я говорю — война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены. Если нет — вы просто тратите мое время, а также время, силы и деньги Соединенных Штатов», — заключил американский президент.

Ранее в эфире телеканала Fox News Трамп пригрозил России серьезным санкционным «ударом» и сказал, что у него «заканчивается терпение» по отношению к Владимиру Путину. Среди возможных мер он назвал ограничения в банковском и нефтяном секторах, а также на торговлю с третьими странами.

В тот же день в ходе телефонной конференции стран «Большой семерки» Соединенные штаты призвали своих союзников ввести импортные пошлины для стран-покупателей российской нефти. Газета Financial Times писала, что на переговорах представители США также планировали обсудить введение импортных пошлин от 50% до 100% на товары из Китая и Индии.

13 сентября стало известно, что США ввели санкции против некоторых зарубежных компаний за их связи с Россией.