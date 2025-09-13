EN
Трамп поставил НАТО условия для введения им «серьезных санкций» против России

2 минуты чтения 15:08

США готовы ввести «серьезные санкции» против России при условии, что страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Об этом американский президент США Дональд Трамп объявил в своем «письме ко всем странам НАТО и миру», которое опубликовал в соцсети Truth Social.

«Как вам известно, стремление НАТО к победе до сих пор было далеко не стопроцентным, а закупки российской нефти некоторыми странами — просто шокируют! Это серьезно ослабляет вашу переговорную позицию и влияние на Россию. В любом случае, я готов “действовать”, когда будете готовы вы. Просто скажите — когда?» — написал Трамп.

Самое массовое самоубийство в США
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
Общество24 минуты чтения

Республиканец считает, что большую роль в прекращении войны в Украине могут сыграть пошлины на товары из Китая в размере 50-100%. Однако Трамп поставил условие, что эти санкции должны быть сняты после окончания конфликта.

«Если НАТО поступит так, как я говорю — война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены. Если нет — вы просто тратите мое время, а также время, силы и деньги Соединенных Штатов», — заключил американский президент.

Ранее в эфире телеканала Fox News Трамп пригрозил России серьезным санкционным «ударом» и сказал, что у него «заканчивается терпение» по отношению к Владимиру Путину. Среди возможных мер он назвал ограничения в банковском и нефтяном секторах, а также на торговлю с третьими странами.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

В тот же день в ходе телефонной конференции стран «Большой семерки» Соединенные штаты призвали своих союзников ввести импортные пошлины для стран-покупателей российской нефти. Газета Financial Times писала, что на переговорах представители США также планировали обсудить введение импортных пошлин от 50% до 100% на товары из Китая и Индии.

13 сентября стало известно, что США ввели санкции против некоторых зарубежных компаний за их связи с Россией.

