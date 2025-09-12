EN
Трамп пообещал России «серьезный удар»

2 минуты чтения 17:43

Президент США Дональд Трамп пообещал серьезный санкционный «удар» по России в виде ограничений в банковском и нефтяном секторах, а также на торговлю с третьими странами. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, какие меры он намерен предпринять, если не удастся добиться мирного урегулирования войны в Украине.

Трамп отметил, что его терпение «быстро иссякает», и напомнил, что он уже вводил 50-процентные пошлины в отношении Индии, которая является крупнейшим покупателем российской нефти. По его словам, это привело к конфликту с Индией.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Президент США также заявил, что сейчас он не знает, насколько Россия готова к завершению войны. «Для танго нужны двое. Удивительно, когда Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», — утверждает Трамп.

Кроме того, Трамп прокомментировал вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Он посоветовал России «не приближаться» к ней. «Я не собираюсь защищать никого, кроме Польши, [беспилотники] действительно были сбиты и упали, но [Владимир Путин] все равно не должен приближаться к Польше», — заявил Трамп и добавил, что прекратил семь войн. При этом в интервью, говоря о конфликте между Азербайджаном и Арменией, он перепутал последнюю с Албанией.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Ранее сенаторы США предложили признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма за похищение более чем 19 тысяч украинских детей. Кроме того, Politico узнало о том, что европейские лидеры смогли убедить Трампа в необходимости «надавить» на Россию, поскольку Кремль не собирается завершать войну. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс поставлен «на паузу».

