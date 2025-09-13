США ввели санкции против зарубежных компаний за связи с Россией

Министерство торговли США обновило санкционный список, расширив его за счет иностранных компаний, причастных к передаче технологий для российской военной отрасли, попыткам обхода экспортных ограничений, а также поставкам товаров, подлежащих контролю. Проект соответствующего документа опубликован в Федеральном реестре Соединенных штатов.

В санкционный перечень попали 23 китайские и три турецкие организации, два предприятия из ОАЭ, а также компании из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня. Отмечается, что эти фирмы участвуют в деятельности, которая «противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».

Самое массовое самоубийство в США Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне Общество 24 минуты чтения

Так, за поставки «технологий конечным пользователям в российской военной сфере» в санкционный список была включена китайская компания Shanghai Fudan Microelectronics Co., Ltd. За попытку направить в Россию товары американского происхождения в список попали индийская AR Sales Pvt Ltd., а также турецкие компании Atempo Proje Taahhüt Ses ve Görüntü Sistemleri Anonim Şirketi İstanbul Şubesi, EB Teknoloji Sistemleri Anonım Şirketi и Dentun Elektronik.

Компания HAS General Trading из ОАЭ была включена в список за экспорт в Россию и Иран продукции, подлежащей экспортному контролю.

По данным Reuters, 12 сентября США призвали своих союзников из G7 ввести импортные пошлины для стран-покупателей российской нефти. Отмечается, что этот вопрос обсуждался в ходе телефонной конференции стран «Большой семерки».

«Только благодаря совместным усилиям, которые перекроют источники доходов, финансирующие военную машину Путина, мы сможем оказать достаточное экономическое давление, чтобы положить конец бессмысленному убийству», — заявили Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Соединенных штатов Джеймисон Грир.

Отмечается, что в ходе разговора чиновники из стран «Большой семерки» согласились ускорить обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.

Худший авторынок мира прямо сейчас Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов Экономика 11 минут чтения

Financial Times писал, что на тех переговорах представители США планировали обсудить возможность введения импортных пошлин в размере от 50% до 100% на продукцию из Китая и Индии.