Пара четыре года разыскивала загадочного незнакомца со своей свадьбы и нашла

Пара из Шотландии нашла мужчину, который попал на фотографии с их свадебной церемонии, состоявшейся четыре года назад, сообщает Би-би-си. Этот человек заметил публикацию о своем загадочном визите на чужую свадьбу и сам подробно объяснил эту ситуацию.

Мишель и Джон Уайли поженились в 2021 году в отеле на побережье в шотландском округе Саут-Эршир. После этого они обнаружили на фотографиях высокого мужчину в костюме, на лице которого читалось явное недоумение.

Фотографии со свадьбы Уайли / Dazza, Facebook

Молодожены спрашивали об этом человеке родственников, друзей, персонал отеля и свадебного фотографа. Однако никто из них не мог узнать этого мужчину.

Недавно семейная пара попросила опубликовать эту историю блогера Dazza. «Поделитесь этим везде, чтобы мы могли найти его и выяснить, что, черт возьми, произошло», — написал автор поста, собравшего за неделю почти 900 репостов.

Эту публикацию заметил мужчина по имени Эндрю Хиллхаус и написал в комментариях: «Это я!!! Всегда задавался вопросом, вернется ли эта история ко мне когда-нибудь». Он объяснил, что в тот день должен был посетить свадьбу, на которой его парень был помощником невесты. Это мероприятие проходило в трех километрах от того места, где отмечали свою свадьбу Уайли.

«По какой-то причине парень сказал мне, что свадьба состоится в отеле Carlton в Прествике в 14:00, хотя на самом деле она проходила в отеле Great Western в Эйре», — написал мужчина. Он сказал, что «как обычно» опаздывал, и, когда он увидел у отеля хорошо одетых людей и волынщика, он решил, что приехал в нужное место.

«Я припарковал машину и поспешил внутрь. Я вошел в зал и увидел жениха, который стоял и нервно ждал. Я никогда раньше не встречал мужа Микаэлы, поэтому подумал: “Ладно, это, наверное, Бен”. На самом деле, единственными двумя людьми, которых я знал на этой свадьбе, были мой партнер и Микаэла, и они были в другой комнате, поэтому тот факт, что я не узнал ни одного человека в этом месте, не вызвал у меня никаких подозрений», — рассказал Хиллхаус.

Уайли и Хиллхаус / Dazza, Facebook

Мужчина понял, что попал не на ту свадьбу, когда в зал вошли жених и невеста со свидетелями, однако он не мог встать и уйти посреди церемонии.

«Мне пришлось просто смириться с этой ситуацией и провести следующие 20 минут, неловко сидя и стараясь быть как можно менее заметным, насколько это возможно для моего роста в 188 сантиметров. Я выбежал на улицу, сделал несколько телефонных звонков и отправился на нужную свадьбу, где был почти так же популярен, как и настоящие жених и невеста, и провел большую часть вечера, пересказывая эту историю людям», — сообщил мужчина.

Теперь Мишель Уайли и Хиллхаус дружат в Facebook, а сегодня Dazza опубликовал фотографию с их первой встречи с момента свадебной церемонии.