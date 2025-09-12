В США предложили объявить Россию и Беларусь спонсорами терроризма

Группа американских сенаторов разработала законопроект, в котором Россию и Беларусь предлагается объявить государствами-спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей. Об этом сообщает Axios.

Издание отмечает, что на фоне вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в США набирает обороты идея введения новых санкций против России. Согласно законопроекту, Россию и Беларусь могут признать спонсорами терроризма, если страны не вернут около 19 тысяч детей, которых, как утверждает Украина, вывезли с ее территории.

«Попасть в этот список трудно. Что ж, скажу я вам, Россия заслужила право быть в этом списке. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать. Мы хотим начать действовать прямо сейчас», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Как пишет Axios, сейчас в списке государств, признанных США спонсорами терроризма, числятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Издание отмечает, что Грэм также является соавтором отдельного законопроекта о введении санкций против России.

В ноябре 2022 года Европарламент уже признал Россию спонсором терроризма. До этого похожие резолюции приняли Парламентская ассамблея Совета Европы и Парламентская ассамблея блока НАТО. При этом, как рассказала «Холоду» юристка ЦЗПЧ «Мемориал» Тамилла Иманова, ни одна из этих резолюций не влечет за собой правовых последствий для России.

Ранее стало известно, что европейские лидеры смогли убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия не намерена заканчивать войну в Украине. Теперь Трамп готов «надавить» на Кремль. Евросоюз, в свою очередь, завершает работу над 19-м пакетом санкций, который будет представлен 17 сентября.