СМИ узнали о готовности Трампа «надавить» на Россию

Европейским лидерам удалось убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия не намерена завершать войну в Украине и ее необходимо принудить к переговорам. Теперь, когда Трамп готов «надавить» на Москву, союзникам предстоит выработать общий план действий. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.

По информации издания, на минувшей неделе высокопоставленные представители ЕС и США провели серию встреч в Брюсселе и Вашингтоне. Они обсуждали новые финансовые ограничения и планы по сокращению поставок российской нефти и газа. В американскую столицу была направлена специальная техническая группа Евросоюза для проработки деталей совместных мер. По словам дипломатов, ключевые цели сторон теперь полностью совпадают.

Евросоюз завершает подготовку девятнадцатого пакета антироссийских санкций. Как пишет Politico, Брюссель предлагает усиливать ограничения для компаний и финансовых структур, которые работают с Москвой. А администрация Трампа склоняется к торговым мерам и рассматривает таможенные пошлины как ведущий инструмент ослабления российской экономики. Переговорщики ожидают острых споров по вопросу выбора инструментов.

Трамп на встречах с европейскими представителями заявил, что хочет установить 100-процентные тарифы для Индии и Китая за покупку российской нефти при условии, что ЕС поступит так же. Однако для Брюсселя это неприемлемо, отмечают источники издания. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что тарифы фактически являются дополнительными налогами, взимаемыми с европейских потребителей. Экономисты считают, что пошлины против Индии и Китая нанесли бы серьезный ущерб экономике ЕС, которая в значительной степени зависит от экспорта и связана с этими рынками.

По данным Politico, одновременно США призывают Европу полностью прекратить закупки российских энергоресурсов. Министр энергетики Крис Райт прибыл в Брюссель для переговоров об увеличении импорта американских газа, нефти и ядерного топлива на сумму около 750 миллиардов долларов. По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, ЕС планирует прекратить импорт российского газа к концу 2027 года и может ускорить этот процесс, если будет достигнут компромисс между странами-членами.

Дополнительные поставки американского топлива, как ожидается, помогут Брюсселю усилить позиции в переговорах с государствами, которые выступают против полного разрыва энергетических связей с Россией, включая Венгрию и Словакию.

Общий курс ЕС и США на ограничение российских доходов уже привел к сокращению поставок российских энергоносителей в Европу, но стороны пока ищут баланс между новыми мерами и рисками для собственных экономик, резюмирует Politico.

Как ожидается, новый пакет антироссийских санкций, подготовленный в координации с администрацией Дональда Трампа, ЕС представит уже в начале следующей недели.