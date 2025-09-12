EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ узнали о готовности Трампа «надавить» на Россию

2 минуты чтения 14:26

Европейским лидерам удалось убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия не намерена завершать войну в Украине и ее необходимо принудить к переговорам. Теперь, когда Трамп готов «надавить» на Москву, союзникам предстоит выработать общий план действий. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.

По информации издания, на минувшей неделе высокопоставленные представители ЕС и США провели серию встреч в Брюсселе и Вашингтоне. Они обсуждали новые финансовые ограничения и планы по сокращению поставок российской нефти и газа. В американскую столицу была направлена специальная техническая группа Евросоюза для проработки деталей совместных мер. По словам дипломатов, ключевые цели сторон теперь полностью совпадают.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Евросоюз завершает подготовку девятнадцатого пакета антироссийских санкций. Как пишет Politico, Брюссель предлагает усиливать ограничения для компаний и финансовых структур, которые работают с Москвой. А администрация Трампа склоняется к торговым мерам и рассматривает таможенные пошлины как ведущий инструмент ослабления российской экономики. Переговорщики ожидают острых споров по вопросу выбора инструментов.

Трамп на встречах с европейскими представителями заявил, что хочет установить 100-процентные тарифы для Индии и Китая за покупку российской нефти при условии, что ЕС поступит так же. Однако для Брюсселя это неприемлемо, отмечают источники издания. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что тарифы фактически являются дополнительными налогами, взимаемыми с европейских потребителей. Экономисты считают, что пошлины против Индии и Китая нанесли бы серьезный ущерб экономике ЕС, которая в значительной степени зависит от экспорта и связана с этими рынками. 

По данным Politico, одновременно США призывают Европу полностью прекратить закупки российских энергоресурсов. Министр энергетики Крис Райт прибыл в Брюссель для переговоров об увеличении импорта американских газа, нефти и ядерного топлива на сумму около 750 миллиардов долларов. По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, ЕС планирует прекратить импорт российского газа к концу 2027 года и может ускорить этот процесс, если будет достигнут компромисс между странами-членами.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Дополнительные поставки американского топлива, как ожидается, помогут Брюсселю усилить позиции в переговорах с государствами, которые выступают против полного разрыва энергетических связей с Россией, включая Венгрию и Словакию.

Общий курс ЕС и США на ограничение российских доходов уже привел к сокращению поставок российских энергоносителей в Европу, но стороны пока ищут баланс между новыми мерами и рисками для собственных экономик, резюмирует Politico.

Как ожидается, новый пакет антироссийских санкций, подготовленный в координации с администрацией Дональда Трампа, ЕС представит уже в начале следующей недели.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram