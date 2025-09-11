Смертельно опасный грибок стремительно распространяется по Европе

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) зафиксировал резкий скачок заражений грибком Candidozyma auris, смертность которого может достигать 60%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ECDC.
По данным центра, за последний год зафиксировано 1346 случаев заражения, что на 67% больше, чем в 2024 году. Недавние вспышки были зафиксированы на Кипре, во Франции и Германии, также заражения фиксировали врачи из Греции, Италии, Румынии, Испании и даже Дании.
«Это демонстрирует, насколько быстро он может распространяться. Но это не неизбежно. Раннее выявление и оперативное применение мер инфекционного контроля могут остановить дальнейшее распространение», — приводит агентство слова руководителя отдела ECDC по антимикробной устойчивости и инфекциям Диамантиса Плахураса.
Быстрому распространению способствует высокая устойчивость грибка к существующим антигрибковым препаратам. Candidozyma auris способен выживать на поверхностях, из-за чего легко передается от человека к человеку. Особую опасность грибок представляет для людей с пониженным иммунитетом, в этой категории пациентов смертность может доходить до 60%. ECDC предупреждает, что без своевременных мер инфекция может распространиться на местном и даже на национальном уровне.
Снизить распространение инфекции может изоляция пациентов в отдельных палатах и дезинфекция оборудования — именно так погасить вспышку удалось врачам из Дании, где новых случаев заражения зафиксировано не было.
Проблема в том, что большинство стран Европы не готовы к введению подобных мер оперативно: лишь 17 из 36 стран имеют системы мониторинга Candidozyma auris, и лишь 15 выпустили специальные рекомендации по профилактике инфекции.Еще одной проблемой, как отмечает агентство Bloomberg, является острая недофинансирование исследований в области противодействия грибковым инфекциям. Если в 2022 году на новые проекты в этой сфере выделили около 383 миллионов долларов, в 2025 году никаких новых проектов не было вообще. Агентство связывает это с высокими затратами на разработку и недостаточным количеством реальных угроз.