Пара решила развестись после неудачной попытки дать имя ребенку

В Китае суд рассматривает дело о разводе супругов, которые не смогли договориться о том, как назвать своего ребенка. Из-за этого мальчик больше года остается без свидетельства о рождении и не может получить обязательные прививки. Об этом сообщает портал Oddity Central.

По его данным, супруги зарегистрировали брак в 2023 году, а в следующем у них родился сын. Сразу после этого начались конфликты. Каждый родитель настаивал на своем варианте имени и отказывался предоставить оригиналы документов и доверенность другому для официального оформления ребенка. Как установил суд, мать и отец тайком по отдельности пытались зарегистрировать его в больнице под выбранным именем, но обе попытки были отклонены из-за нарушения правил.

«Ребенку уже больше года, но у него до сих пор нет свидетельства о рождении. Он не может оформить прописку, и даже вакцинация затруднена», — отметил судья.

Суд подчеркнул, что свидетельство о рождении является основой для получения ребенком юридического статуса, а задержка по причине семейных конфликтов нарушает права несовершеннолетнего. Оба родителя, как указал суд, несут за это ответственность.

Чтобы защитить интересы мальчика, суд вынес специальное «Уведомление о заботе о несовершеннолетних» и обязал родителей в установленный срок получить свидетельство о рождении. Однако супруги начали спорить уже о том, кто должен хранить оригинал документов. В итоге суд постановил временно оставить бумаги у себя, а затем передать их матери для завершения регистрации ребенка, отмечается в публикации.Ранее в Японии пара придумала необычный способ справиться с требованием закона, обязывающего супругов носить одну фамилию. Будущие муж и жена не смогли договориться, чью фамилию взять после свадьбы, и в итоге решили каждые три года разводиться и жениться снова, чтобы поочередно менять официальную фамилию семьи. Этот случай вызвал дискуссии о необходимости реформировать семейное законодательство Японии.

