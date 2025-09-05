Трамп заявил о «потере» России и Индии

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост на своей странице в Truth Social, в котором заявил о «потере» России и Индии из-за Китая.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого мрачного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал Трамп. К посту он приложил фотографию, на которой запечатлены Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее все трое глав государств приняли участие в саммите «Шанхайской организации сотрудничества» (ШОС), который прошел с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. В первый его день Трамп репостнул публикацию в соцсети Х, в которой было изображение с горящей Землей и с ним самим на переднем плане. «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет», — подписал изображение президент США.

Во время участия в саммите Путин рассказал свою версию начала войны в Украине в 2014 году. По его мнению, боевые действия в стране начались не из-за ввода российских войск, а из-за Евромайдана и его поддержки западными странами.

После завершения саммита зарубежные СМИ обратили внимание на теплый прием Путина в Китае и указали на рост его поддержки другими лидерами. Так, в первый год полномасштабной войны в Украине Путин выглядел на мировой арене «изолированным и находящимся в затруднительном положении». Теперь же он участвует в закрытых встречах и обменивается рукопожатиями с главами других государств.

Bloomberg назвал фотографии, на которых Путин смеется вместе с Моди и Си, демонстрацией «победы десятилетнего политического проекта Си Цзиньпина по созданию альтернативы мировому порядку, возглавляемому США».