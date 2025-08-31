Трамп репостнул фото Земли в пламени в день прибытия Путина на саммит ШОС

Президент США Дональд Трамп сделал репост публикации в X с изображением, где он запечатлен с поднятыми вверх руками на фоне Земли в огненном зареве. Картинка сопровождается подписью: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет».

На изображении Трамп стоит с полусогнутыми и поднятыми вверх руками. За его спиной — Земля, контуры которой выделены ярким сиянием, напоминающим солнечное свечение или пламя.

Что именно означают слова на картинке, Трамп не пояснил. Комментариев к публикации он тоже не добавил.

Сегодня утром, 31 августа, в Китай с официальным визитом прибыл Владимир Путин. Он должен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

По данным Кремля, 1 сентября состоится заседание в расширенном формате «ШОС плюс», а на 2 сентября запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии, а также двусторонние переговоры между Москвой и Пекином.

3 сентября Путин станет примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. В рамках визита также предусмотрен ряд двусторонних встреч Путина с зарубежными лидерами.

Накануне саммита, в интервью, опубликованном 30 августа китайским информационным агентством «Синьхуа», Путин заявил, что встреча укрепит способность ШОС эффективно реагировать на «современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве».

Путин также раскритиковал страны Запада, обвинив их в попытках «пересмотреть итоги Второй мировой войны», стремлении «вымарать позорные страницы из своей истории», а также в «поощрении реваншизма и неонацизма». По его словам, «мнимые угрозы» со стороны России и Китая используются как предлоги для «возрождения японского милитаризма» и «закладывания европейскими странами курса на ремилитаризацию континента».