Политика

СМИ рассказали о растущей поддержке Путина на мировой арене

2 минуты чтения 12:47

Лидеры стран Евразии встретили Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с большим теплом, нежели три года назад. Тогда Путин, по мнению обозревателя The New York Times Пола Сонне, выглядел «изолированным и находящимся в затруднительном положении».

В материале отмечается, что в 2022 году лидер Китая Си Цзиньпин выразил обеспокоенность по поводу начала полномасштабной войны, а премьер-министр Индии Нарендра Моди тогда заявил, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны». Другие главы государств не общались с Путиным перед официальными встречами, оставляя его в одиночестве.

Однако на последнем саммите ШОС, который прошел с 31 августа по 1 сентября этого года, Путин использовал свое выступление, чтобы публично обвинить западные страны в войне в Украине. Он обменялся рукопожатиями с премьером Индии и громко рассмеялся, когда к ним присоединился глава Китая. Лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама «радушно приветствовали» Путина на закрытых встречах, которые продолжались до полуночи, отмечает NYT.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

«Создавалось впечатление, что войну в некотором смысле приняли. Как будто все вернулось на круги своя, и войны даже не было», — заявила профессор Мария Репникова из Университета штата Джорджия, которая изучает Китай и Россию.

Одной из причин, которая положила конец изоляции Путина, издание называет действия президента США Дональда Трампа, который принял Путина на Аляске, а также вступил в конфликт с Бразилией, Индией и Южной Африкой, тем самым подтолкнув власти этих стран к сближению с Путиным.

Кроме того, NYT отмечает, что с самого начала полномасштабной войны Россия уделяла особое внимание дипломатическим отношениям со странами за пределами Запада, в том числе с Китаем, Индией и Турцией. Сотрудничество с ними издание называет «жизненно важным» для российской экономики в военное время.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

«Дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны и все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной. Россия выстроила сеть отношений, которые важны для ее экономики, которые легитимируют систему Путина и которые уменьшают влияние войны на страну», — заявил Майкл Киммедж, директор вашингтонского Института Кеннана.

В то же время, как пишет NYT, прием Путина на саммите ШОС был ограниченно теплым. Это объясняется тем, что отношения Москвы с европейскими странами остаются холодными, а это влияет на партнеров России, поскольку они зависят от торговли с Европой. Так, большинство из них отказались признавать территориальные претензии России на украинскую территорию или открыто поддерживать вторжение.

