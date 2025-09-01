EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Путин рассказал свою версию начала войны в Украине

2 минуты чтения 09:33 | Обновлено: 10:19

Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае заявил, что война в Украине в 2014 году началась не из-за российского вторжения, а из-за Евромайдана и его поддержки западными странами.

«В результате госпереворота в 2014 году было устранено то руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок НАТО. В этой связи мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других  наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса», — заявил Путин в своем выступлении.

Как понять логику мясорубки?
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
Политика7 минут чтения

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что Россия «готова к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами». «Но пока мы в этом не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию», — сказал он в воскресенье перед началом саммита.

Путин прибыл в Тяньцзинь на саммит ШОС вчера, его визит в Китай должен завершиться 5 сентября. В первый день он встретился с главой КНР Си Цзиньпинем и провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Азербайджан отменяет Россию
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
Политика7 минут чтения

Песков допустил, что сегодня может состояться разговор Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этом году отношения между властями России и Азербайджана резко ухудшились после того, как над Грозным был сбит пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании, и после гибели от пыток в Екатеринбурге задержанных азербайджанцев.

Также Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индийский лидер призвал Путина к «скорейшему прекращению конфликта» в Украине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра