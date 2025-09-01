Путин рассказал свою версию начала войны в Украине

Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае заявил, что война в Украине в 2014 году началась не из-за российского вторжения, а из-за Евромайдана и его поддержки западными странами.

«В результате госпереворота в 2014 году было устранено то руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок НАТО. В этой связи мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса», — заявил Путин в своем выступлении.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что Россия «готова к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами». «Но пока мы в этом не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию», — сказал он в воскресенье перед началом саммита.

Путин прибыл в Тяньцзинь на саммит ШОС вчера, его визит в Китай должен завершиться 5 сентября. В первый день он встретился с главой КНР Си Цзиньпинем и провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Песков допустил, что сегодня может состояться разговор Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этом году отношения между властями России и Азербайджана резко ухудшились после того, как над Грозным был сбит пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании, и после гибели от пыток в Екатеринбурге задержанных азербайджанцев.

Также Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индийский лидер призвал Путина к «скорейшему прекращению конфликта» в Украине.