Российские банки закрывают кредитки с большим лимитом без предупреждения

Российские банки, в том числе Т-банк, Альфа-банк и ВТБ, закрывают своим клиентам кредитные карты с большими лимитами, не предупреждая их об этом. Как пишет «Коммерсантъ», клиенты узнают об изменении условий только при попытке совершить покупку.

По данным издания, с сокращением лимита по кредитке или его отменой сталкиваются даже те клиенты банков, которые не допускают просрочек по платежам и активно пользуются картами. На решение банков не влияют брокерские счета, которые позволяют торговать ценными бумагами и иностранной валютой, и программы долгосрочного финансирования пенсии, которые позволяют россиянам копить себе на пенсию.

«Коммерсантъ» пишет, что банки стремятся оптимизировать финансовую модель и выбирать тех клиентов, с которыми им выгодно сотрудничать. Так, финансовые организации снижают лимит или вовсе его убирают для тех, кто активно пользуется беспроцентным периодом, несмотря на их высокий доход и хорошую кредитную историю.

Ужесточение политики банков издание связывает с тем, что в прошлом году Центробанк обязал финансовые организации создавать резервы на сумму всех одобренных лимитов по кредитам. Директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский отметил, что банки часто сокращают или убирают лимиты по кредиткам автоматически. По его словам, клиентам присылают уведомление только в том случае, если он долго не пользуется картой или долго не платит по кредиту.

О том, что банки стали ужесточать условия пользования кредитками тем клиентам, которые часто пользовались беспроцентным периодом, стало известно в апреле этого года, а сам тренд, по словам экспертов, начал формироваться еще осенью 2024 года. Эксперты рассказали, что таким образом банки экономят на «убыточных» клиентах. Позже сообщалось, что банки в целом стали выдавать меньше кредитных карт.

