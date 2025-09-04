СМИ: школьник попал в реанимацию из-за шутки одноклассника

Школьник из Санкт-Петербурга был госпитализирован после произошедшего во время урока инцидента, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) и местные СМИ.

СК отмечает, что 11-летний подросток получил «повреждения по причине неосторожных действий одноклассника» 3 сентября в дневное время в одной из школ Красносельского района Петербурга. Местная полиция отчиталась, что ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

В МВД также уточнили, что подросток учится в третьем классе в школе, расположенной на улице Рихарда Зорге, 13. РБК отмечает, что этим учебным заведением может быть общеобразовательная школа № 200. Ребенок, по данным полиции, получил травму живота и сам рассказал о причине ее возникновения.

«Фонтанка» пишет о причине произошедшего — школьник якобы сел на карандаш, подставленный одноклассником. Ранее об этом же писал Mash, без ссылок на источники телеграм-канал утверждал, что подросток пострадал из-за неудачного «розыгрыша» — его одноклассник якобы подставил карандаш прямо перед тем, как ребенок сел на стул.

Mash сообщает о «пробитом внутреннем органе» у ребенка, «Фонтанка» пишет о перитоните и перфорации прямой кишки. Региональные пресс-службы СК и полиции уже заявили о проведении проверок по итогам инцидента.

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

Ранее СК сообщил о гибели 14-летнего жителя Волгограда из-за детонации гранаты времен Великой Отечественной войны. Школьник состоял в поисковом отряде и принес ее домой, боеприпас взорвался в квартире подростка. В квартире вместе с погибшим находился его старший брат, он и сообщил об инциденте в экстренные службы.

При этом, как писали СМИ, эвакуация в доме не проводилась, а силовики возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).