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Криминал

Школьник погиб от взрыва гранаты времен ВОВ

2 минуты чтения 17:10 | Обновлено: 17:12

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего жителя Волгограда из-за детонации гранаты времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

Инцидент произошел 29 июля около 13 часов в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Морской в Красноармейском районе. По данным следствия, в квартире «произошел хлопок», в результате которого школьник получил смертельные травмы. 

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Причиной взрыва следователи называют детонацию боеприпаса, предположительно времен Великой Отечественной войны. Родственники и знакомые погибшего рассказали, что школьник состоял в поисковом отряде и, возможно, ранее обнаружил опасный предмет, который затем принес домой.

На момент трагедии родителей дома не было — в квартире находились только сам подросток и его старший брат, который и сообщил о случившемся в экстренные службы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

«В настоящее время следователями проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая и судебно-медицинская. Устанавливаются источник происхождения боеприпаса, а также обстоятельства его появления в жилом помещении», — рассказали в Следственном комитете.

ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что брат погибшего не пострадал, эвакуация в доме не проводилась.

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Ранее управление Следственного комитета по Магаданской области сообщило о гибели 13-летнего мальчика после вдыхания газа. По предварительным данным, 27 июля погибший и двое других подростков в одной из квартир на улице Гагарина в Магадане вдыхали пары газа из баллончика для портативных газовых приборов. Один из них потерял сознание и вскоре умер.

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