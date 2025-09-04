EN
Криминал

Россиянка рассказала о преследовании и угрозах бывшего мужа расчленить ее

2 минуты чтения 12:52

Жительница Калининграда по имени Александра рассказала, что ее бывший муж Антон несколько месяцев преследует ее, нападает и угрожает расчленить. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Александра утверждает, что поведение Антона «резко изменилось» в мае, поэтому в августе она решила с ним развестись. По словам женщины, 1 июля мужчина напал на нее и стал душить на глазах их девятилетнего ребенка. По факту случившегося в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством (ст.119 УК), пишет телеграм-канал.

Однако это не остановило мужчину. Александра рассказала, что Антон начал преследовать ее, приезжать к дому и забрасывать окна камнями и яйцами. По словам россиянки, он также стал угрожать «разложить ее по пакетам и раскидать по области», чтобы полиция «собирала пазл». Кроме того, как утверждает Александра, Антон запугивает их сына, который теперь плачет по ночам и «дергается от любого звука».

«Человек в очень нестабильном психологическом состоянии. Мне страшно за моего ребенка. Сын должен был пойти в четвертый класс, но не пошел, потому что это небезопасно, поэтому мы перешли на семейное обучение», — поделилась Александра.

Она добавила, что Антон также угрожает ее матери у которой, по ее словам, диабет и проблемы с сердцем. 

Телеграм-канал пишет, что мужчина уже был судим за наезд на людей со смертельным исходом и разбитую машину посторонней женщины. Несмотря на это, как отмечается, он продолжает преследовать бывшую жену, а также записывает для их сына видео, в которых утверждает, что психологическую травму ребенку якобы придумала мать.

Ранее телеграм-канал рассказал историю россиянки Галины, которая не может выехать из Ирана с пятилетней дочерью из-за преследований со стороны бывшего мужа. По словам женщины, мужчина пытается найти их, чтобы забрать ребенка.

