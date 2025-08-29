EN
Россиянка рассказала о преследовании мужа из-за попытки вывезти дочь из Ирана

2 минуты чтения 09:59

Уроженка Санкт-Петербурга по имени Галина рассказала, что не может выехать из Ирана вместе со своей пятилетней дочерью. По ее словам, бывший муж пытается найти их, чтобы «расправиться» с ней и забрать ребенка. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Россиянка рассказала телеграм-каналу, что в феврале 2024 года у нее случился инсульт и она легла в больницу. В это время, по ее словам, бывший муж, уроженец Ирана по имени Али, забрал их общую пятилетнюю дочь и увез к себе родину.

После выписки из больницы Галина полетела в Иран за дочерью, однако там, как утверждает женщина, бывший муж ее избил. Тогда россиянка забрала дочь и попыталась втайне сбежать в Россию, но не смогла. Телеграм-канал пишет, что по требованию Али женщине с ребенком установили запрет на выезд из страны. 

Галина, как отмечается, обратилась за помощью в прокуратуру, МИД и консульство России в Тегеране, однако там ей отказали в эвакуации из-за двойного гражданства женщины.

«Отказаться от гражданства Ирана, согласно законам Ирана, я не имею права. Российское решение суда, что наш брак расторгнут, для Ирана не имеет значения. Сам развод в Иране длится до трех лет, и, скорее всего, меня убьют, чтобы не позорить род моего мужа. Я и дочь являемся собственностью мужа, а не людьми», — поделилась россиянка.

Телеграм-канал пишет, что Галина несколько раз пыталась выехать с дочерью из Ирана, однако «у нее все время забирали деньги». Сейчас, как сообщается, женщина живет с ребенком в доме у знакомых.

«Уже 8 месяцев мы живем в постоянном страхе, что нас поймают, прячась от бывшего мужа, который ищет меня, чтобы расправиться со мной или посадить в тюрьму или психушку по ложным обвинениям, чтобы забрать дочку», — сказала Галина. 

В ноябре 2023 года в Турции нашли тела двух россиянок — Ирины Двизовой и ее дочери Даяны, которые были завернуты в простыни и связаны веревками. Позже СМИ сообщили, что Двизова перед смертью жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы со стороны бывшего мужа — 47-летнего гражданина Литвы Андрея Куслевича.

Мужчину объявили в розыск, а в мае 2024 года стало известно, что Куслевича задержали в Германии.

