Общество

Россиянин подрался с медведем и победил

2 минуты чтения 11:16

На Байкале в районе бухты Ая медведь напал на туриста, однако тот смог дать отпор хищнику. Об этом пишет «Новое телевидение Сибири».

Отмечается, что нападение произошло в лесу, когда хищник внезапно выскочил на тропу и повалил туриста на землю. Мужчина начал активно сопротивляться, нанося удары руками и ногами в живот и лапы зверя. В результате медведь отступил и скрылся в лесу.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

По данным телеграм-канала «Байкал без фильтров», пострадавший преодолел около 16 километров до ближайшей турбазы в районе Хакусов, где обратился за помощью. Оттуда его доставили в больницу Северобайкальска.

Медики зафиксировали у мужчины лишь незначительные царапины. Несмотря на предложенное лечение, он отказался от госпитализации и отправился домой.

В июле власти Камчатки ограничили людям пребывание на улице после восьми вечера. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Соболевского района Камчатского края в связи с ростом числа случаев выхода медведей в населенные пункты.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Как сообщал глава района Андрей Воровский, только в селе Соболево с начала лета пришлось ликвидировать трех медведей, представлявших угрозу для местных жителей. Для сравнения — в прошлом году по аналогичной причине были убиты около 20 животных.

Для защиты поселений районные власти сформировали специальные группы охотников. Им предоставили полномочия самостоятельно принимать решения об отстреле агрессивных животных. Однако прежде охотники обязаны попытаться вытеснить медведя за пределы населенного пункта. Применение оружия допустили только при наличии четкой видимости и полной уверенности в отсутствии людей в зоне обстрела.

Подобные столкновения с медведями нередко приводят к гибели людей. Так, 23 июня на Сахалине был зафиксирован случай, когда медведь напал и убил двух человек.

