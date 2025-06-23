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Общество

Медведь убил двух человек на Сахалине

2 минуты чтения 12:23

На Сахалине два человека стали жертвами нападения медведя. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что 23 июня 2025 года в районе скульптуры «Три оленя» на трассе Южно-Сахалинск – Корсаков медведь напал на человека. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении. При этом в ведомстве добавили, что «позднее недалеко от места происшествия был обнаружен труп еще одного мужчины».

Как сообщается, по факту произошедшего в отношении должностных лиц органов контроля и профилактики возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК).

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17 апреля местные СМИ сообщили о визите дикого медведя в дом одного из жителей села Стародубское Сахалинской области. По словам пострадавшего, он проникл в жилище, открыл холодильник и съел рыбные молоки, которые предназначались для собак. При этом, как отмечается, находившуюся в доме собаку медведь проигнорировал.

4 апреля стало известно о нападении медведя на мужчину в лесу на границе Московской и Смоленской областей. Как сообщалось, пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

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В декабре 2024 года в Кировском районе Приморского края медведь убил стрелявшего в него охотника. Как сообщалось, охотник обнаружил медвежью берлогу и выстрелил в медведя, но промахнулся. После этого ружье заклинило и мужчина оказался беззащитен перед атакующим его животным.

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