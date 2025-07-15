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Общество

Не выходить на улицу ночью из-за медведей рекомендовали жителям Камчатки

2 минуты чтения 11:06

Власти Камчатки ограничили пребывание на улице пешеходов и несовершеннолетних после восьми часов вечера. Соответствующее решение, как пишет газета «Коммерсантъ», приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Соболевского района Камчатского края из-за участившихся случаев столкновения людей и диких медведей.

Как заявил изданию глава района Андрей Воровский, речь идет не о комендантском часе, а о рекомендации, цель которой обезопасить местных жителей. Он отметил, что в последнее время все чаще приходят сообщения о ночных визитах медведей в населенные пункты района.

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Так, по словам Воровского, только в одном селе Соболево с начала лета пришлось застрелить трех медведей, представлявших опасность для людей. При этом в прошлом году по этой же причине были убиты около 20 животных.

В связи с этим власти района сформировали для защиты поселков группы охотников, которых наделили полномочиями самостоятельно принимать решения об отстреле медведей, проявляющих агрессию. При этом членов таких групп обязали предварительно вытеснять опасное животное за пределы населенного пункта и производить отстрел «в пределах ясной видимости и уверенности в отсутствии людей в секторе обстрела».

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Столкновения диких медведей с людьми нередко приводят к гибели последних не только на Камчатке, но и в других российских регионах. Например, 23 июня стало известно об убийстве медведем двух человек на Сахалине.

Как сообщалось, хищник напал на мужчину в районе скульптуры «Три оленя» на трассе Южно-Сахалинск — Корсаков. Позже пострадавший скончался в машине «скорой помощи». Спустя некоторое время неподалеку от места нападения было обнаружено тело еще одного человека, убитого медведем.

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