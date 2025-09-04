EN
Криминал

Мужчина месяцами держал в коровнике сожительницу с новорожденным ребенком

2 минуты чтения 13:20

В Сурхандарьинской области Узбекистана 43-летний местный житель, чье имя не называется, пять месяцев удерживал в коровнике свою 27-летнюю сожительницу, которая родила там ребенка. Мужчина издевался на ней вместе со своей матерью и сестрой, сообщает Uznews.

Как пишет издание, информация о женщине появилась в местных телеграм-каналах. После этого одна из активисток по делам женщин, узнав о происходящем, обратилась в правоохранительные органы. На место приехал инспектор профилактики района, который взломал дверь в коровник и освободил женщину и ее ребенка. Ее сожитель и его родственники безуспешно пытались ему помешать. 

В ходе доследственной проверки выяснилось, что семья мужчины в течение нескольких месяцев оказывала на женщину психологическое давление. Отмечается, что у нее есть дефекты речи, из-за которых женщина не может полноценно выражать свои мысли.

Женщину с пятимесячным ребенком доставили в местную больницу. Сейчас она проходит лечение в хирургическом отделении, а ее ребенок — в родильном отделении. На опубликованных в сети роликах видно, что на лице и голове женщины остались раны. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о семейном (бытовом) насилии. Мужчину и трех его родственников задержали.

Ранее стало известно, что в Воронежской области сотрудники фермы удерживали в рабстве около сотни человек. Когда туда приехали активисты из движения «Альтернатива», которое помогает оказавшимся в рабстве в России людям, их не пустили на территорию фермы. Ее владельцы отпустили только пять человек, которые рассказали о других попавших в рабство людях и о том, что их заставили работать бесплатно, не выпускали за пределы хозяйства и наказывали за попытки сбежать.

