В России нашли ферму с сотней рабов

В селе Подколодновка Воронежской области волонтеры по борьбе с рабским трудом обнаружили фермерское хозяйство, в котором эксплуатировали труд около 100 человек. Об этом сообщило движение «Альтернатива», которое занимается освобождением людей, попавших в рабство в России.

Сотрудники фермы не позволили активистам «Альтернативы» пройти на их территорию и отпустили только тех пятерых людей, о пропаже которых движение знало из обращений их близких. Освобожденные люди сообщили, что приехали на заработки, однако их принудили работать бесплатно и удерживали на ферме насильно.

Первая финансовая пирамида России Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов Экономика 17 минут чтения

Пострадавшие рабочие сообщили «Альтернативе», что всего в хозяйстве удерживают около 100 человек. По их словам, их не выпускают за территорию и наказывают за попытки побега. Иногда охранники выводят рабочих в магазин, где они могут выбирать продукты на три тысячи рублей в месяц, при этом им в руки деньги не передают.

«Альтернатива» сообщила, что передала всю информацию о хозяйстве в Подколодновке правоохранительным органам.

Фокси-Нокси 20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве Криминал 22 минуты чтения

В апреле суд в Кемеровской области не стал арестовывать троих жителей Новокузнецка, подозреваемых в использовании рабского труда девятерых человек. После того, как на это дело обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин, апелляционная инстанция заменила запрет определенных действий на содержание в СИЗО.

В прошлом году следствие обвинило жителя Хакасии в использовании рабского труда троих мужчин и одной женщины в течение пяти лет. Этой весной СК Якутии возбудил дело против местного фермера по такой же статье.