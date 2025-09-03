EN
Криминал

СМИ сообщили о загадочной смерти россиянина на Burning Man

2 минуты чтения 17:34

Россиянина нашли мертвым в луже крови во время ежегодного фестиваля Burning Man, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Shot и информацию о личности мужчины, которая опубликована в соцсетях.

Об инциденте без указания личности и национальности погибшего писали также CNN и SFGate. По данным журналистов, американские силовики считают, что мужчина был убит 30 августа, они опросили очевидцев инцидента. Shot утверждает, что погибшему 37 лет, он уроженец Омска, уже несколько лет проживающий в США.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Телеграм-канал называет обстоятельства смерти мужчины загадочными, американские СМИ и силовики не сообщили, как он мог быть убит во время многолюдного фестиваля. Shot и «Российская газета» называют имя россиянина — Вадим Круглов. По данным журналистов, он был участником Burning Man и создавал инсталляцию для фестиваля.

Со ссылкой на опубликованный в соцсетях пост «Российская газета» пишет, что личность мужчины была подтверждена поздно вечером 2 сентября — сейчас коллеги Круглова собирают деньги на транспортировку его тела в Омск. В материале отмечается, что у силовиков нет записей с места инцидента, на данный момент они не изменили предварительную версию произошедшего.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

CNN пишет, что Burning Man ежегодно привлекает десятки тысяч человек, которые собираются под открытым небом, а сам фестиваль заканчивается традиционным сжигаем чучела. По данным Shot, тело мужчины нашли именно после этого события, а момент трагедии никто не видел. Ранее же Круглов появлялся на виду у «сотен людей» — отдыхал и решал организационные вопросы по поводу своего арт-объекта во время фестиваля. Mash утверждает, что друзья и родственники мужчины обратились к посетителям фестиваля с просьбой найти свидетелей происходившего.

