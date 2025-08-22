ЦБ рассказал об изменениях в правилах выдачи наличных в банкоматах

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила снятия наличных в банкоматах. Если операция вызовет подозрение хотя бы по одному из девяти критериев, банк должен будет предупредить клиента и временно ограничить выдачу средств — не более 50 тысяч рублей в сутки на срок до двух дней. Суммы свыше этого лимита можно будет получить только в офисе банка.

На сайте регулятора поясняется, что банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, «не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник».

К признакам подозрительных операций Центробанк отнес нетипичное поведение клиента при снятии наличных. Кредитные организации, как отмечается, будут обращать внимание на необычное время проведения операции, нестандартную сумму или местоположение банкомата, а также на использование непривычных способов получения денег — например, по QR-коду или виртуальной карте вместо обычной банковской.

Еще одним признаком возможного мошенничества будут считать резкое изменение телефонной активности владельца: если за шесть часов до операции увеличилось количество звонков или сообщений с новых номеров, включая мессенджеры, это также может послужить основанием для ограничения.

Кроме того, банк может заподозрить вмешательство злоумышленников, если клиент снимает наличные в течение 24 часов после получения кредита или увеличения лимита по карте, переводит на свой счет свыше 200 тысяч рублей через СБП с другого банка либо досрочно закрывает вклад на такую же сумму.

К признакам подозрительных операций регулятор также отнес смену номера телефона для авторизации в интернет-банке, информацию об изменении характеристик устройства, с которого клиент снимает деньги, включая данные от операторов связи, а также наличие на устройстве вредоносного ПО.