В Госдуме пообещали штрафовать за поиск «экстремистского» контента только «взятых на карандаш»

Штрафы за поиск в сети «экстремистских» материалов грозят тем, кого силовики ранее «взяли на карандаш». Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу «Россия» заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Поправки, вводящие штрафы за намеренный поиск в интернете «заведомо экстремистских» материалов, депутаты приняли во втором чтении накануне.

«Законопроект создан для узкого круга лиц, которые уже, по сути, на карандаше у правоохранителей. Это те, кто намеренно, злонамеренно ищут экстремистский запрещенный контент, который таким признан по решению суда и находится в перечне Минюста, который ведется с 2006 года», — сказал депутат.

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Он также пообещал, что новые штрафы не будут грозить тем, кто случайно наткнулся в сети на «экстремистский» контент, или кому их показали другие. «Ничего вам за это не будет», — заверил Боярский.

Кроме того, Боярский повторил обещания других депутатов, говоривших, что новые поправки не грозят ответственностью за просмотр соцсетей Instagram и Facebook, чья материнская компания Meta признана российскими властями «экстремистской». По словам депутат, для привлечения человека к ответственности по новой норме силовикам нужно будет доказать «умысел поиска» и «использование этих материалов».

«Что касается иноагентов, их интервью, материалов даже просто созданных экстремистскими организациями, то смотреть их можно, штрафов не будет», — пообещал депутат.

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Накануне Госдума приняла во втором чтении поправки, вводящие административную ответственность за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских» материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов. Согласно документу, за это будет грозить штраф на сумму до пяти тысяч рублей.

Комментируя содержание поправок, эксперты предположили, что силовики будут их применять во время случайных проверок на улице, пересечении границы и обысках.