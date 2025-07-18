EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Госдуме пообещали штрафовать за поиск «экстремистского» контента только «взятых на карандаш»

2 минуты чтения 10:18

Штрафы за поиск в сети «экстремистских» материалов грозят тем, кого силовики ранее «взяли на карандаш». Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу «Россия» заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Поправки, вводящие штрафы за намеренный поиск в интернете «заведомо экстремистских» материалов, депутаты приняли во втором чтении накануне.

«Законопроект создан для узкого круга лиц, которые уже, по сути, на карандаше у правоохранителей. Это те, кто намеренно, злонамеренно ищут экстремистский запрещенный контент, который таким признан по решению суда и находится в перечне Минюста, который ведется с 2006 года», — сказал депутат.

Самая загадочная песня России
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
Интернет и мемы12 минут чтения

Он также пообещал, что новые штрафы не будут грозить тем, кто случайно наткнулся в сети на «экстремистский» контент, или кому их показали другие. «Ничего вам за это не будет», — заверил Боярский.

Кроме того, Боярский повторил обещания других депутатов, говоривших, что новые поправки не грозят ответственностью за просмотр соцсетей Instagram и Facebook, чья материнская компания Meta признана российскими властями «экстремистской». По словам депутат, для привлечения человека к ответственности по новой норме силовикам нужно будет доказать «умысел поиска» и «использование этих материалов».

«Что касается иноагентов, их интервью, материалов даже просто созданных экстремистскими организациями, то смотреть их можно, штрафов не будет», — пообещал депутат.

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

Накануне Госдума приняла во втором чтении поправки, вводящие административную ответственность за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских» материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов. Согласно документу, за это будет грозить штраф на сумму до пяти тысяч рублей.

Комментируя содержание поправок, эксперты предположили, что силовики будут их применять во время случайных проверок на улице, пересечении границы и обысках.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая загадочная песня России
Интернет и мемы
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
00:01
Россию записали в «квартет хаоса»
Мир
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
17:42 17 июля
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01 17 июля
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Мир
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
00:01 16 июля
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18 15 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования