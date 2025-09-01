Пенсионера заподозрили в насилии над 13-летней племянницей в ее день рождения

В итальянском городе Лечче на полуострове Саленто прокуратура начала расследование в отношении 82-летнего мужчины, чье имя не называется, которого подозревают в неоднократном применении сексуализированного насилия к своей 13-летней племяннице. Об этом сообщают La Republica, La Gazzetta del Mezzogiorno и Today.it.

По их данным, девочка живет с родителями в Германии и регулярно приезжает на каникулы в Лечче. Последний эпизод насилия, предположительно, произошел в середине августа этого года в день рождения девочки, когда она отправилась на прогулку со своим дядей по отцовской линии на его Ape Car — трехколесном грузовом автомобиле.

При этом прокурор Эрика Мазетти также обвинила мужчину еще в двух эпизодах сексуализироанного насилия над племянницей — в декабре 2024 года и 2 августа этого года. Итальянские СМИ пишут, что в эти дни мужчина уходил с девочкой под предлогом помыть его машину и увозил ее на некоторое расстояние от дома, причем в одном из случаев в машине находился младший брат девочки.

Вскоре девочка рассказала о случившемся своим родителям. Ее мать подала заявление в полицию 26 августа. Девочку доставили в отделение неотложной помощи больницы Галлиполи, где врачи диагностировали у нее сильное нервное расстройство, связанное с предполагаемым насилием.

Ранее стало известно, что в США 64-летнего учителя Кима Уилсона приговорили к 215 годам тюрьмы за систематическое сексуализированное насилие над ученицами школы, где он преподавал и основал клуб для тех, кто желал обучаться основам медиа. Прокуроры заявили, что мужчина заводил учениц к себе в студию и совершал насилие, снимая происходящее на камеру.