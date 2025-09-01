EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Пенсионера заподозрили в насилии над 13-летней племянницей в ее день рождения

2 минуты чтения 23:53 1 сентября | Обновлено: 23:54 1 сентября

В итальянском городе Лечче на полуострове Саленто прокуратура начала расследование в отношении 82-летнего мужчины, чье имя не называется, которого подозревают в неоднократном применении сексуализированного насилия к своей 13-летней племяннице. Об этом сообщают La Republica, La Gazzetta del Mezzogiorno и Today.it.

По их данным, девочка живет с родителями в Германии и регулярно приезжает на каникулы в Лечче. Последний эпизод насилия, предположительно, произошел в середине августа этого года в день рождения девочки, когда она отправилась на прогулку со своим дядей по отцовской линии на его Ape Car — трехколесном грузовом автомобиле.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

При этом прокурор Эрика Мазетти также обвинила мужчину еще в двух эпизодах сексуализироанного насилия над племянницей — в декабре 2024 года и 2 августа этого года. Итальянские СМИ пишут, что в эти дни мужчина уходил с девочкой под предлогом помыть его машину и увозил ее на некоторое расстояние от дома, причем в одном из случаев в машине находился младший брат девочки.

Вскоре девочка рассказала о случившемся своим родителям. Ее мать подала заявление в полицию 26 августа. Девочку доставили в отделение неотложной помощи больницы Галлиполи, где врачи диагностировали у нее сильное нервное расстройство, связанное с предполагаемым насилием.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Ранее стало известно, что в США 64-летнего учителя Кима Уилсона приговорили к 215 годам тюрьмы за систематическое сексуализированное насилие над ученицами школы, где он преподавал и основал клуб для тех, кто желал обучаться основам медиа. Прокуроры заявили, что мужчина заводил учениц к себе в студию и совершал насилие, снимая происходящее на камеру.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра