«Любовный треугольник» стал причиной смерти туристки в Камбодже

Британка Джессика Кариад Хопкинс, которой было 34 года, стала жертвой убийства в Камбодже из-за «любовного треугольника». Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на британскую полицию.

По данным издания, тело Хопкинс с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено вечером 29 августа в общественном парке недалеко от камбоджийской столицы города Пномпеня.

На следующий день по подозрению в убийстве британки была арестована 33-летняя уроженка Демократической Республики Конго Нганда Глоди. По данным местных СМИ, Глоди и Хопкинс вместе снимали квартиру.

В свою очередь, заместитель начальника отдела уголовных расследований полиции Пномпеня Эм Виктор рассказал, что в день убийства женщины вместе отправились на мотоциклетную прогулку в парк. Там случайные свидетели видели как между женщинами произошла ссора. По их словам, подозреваемая сбила свою жертву с ног и повалила на землю, а затем достала нож и нанесла ей множество ударов в горло и скрылась с места преступления.

Полицейские нашли нож на месте убийства, а Глоди задержали в двух с половиной километрах от места преступления в салоне красоты. По предварительным данным расследования, мотивом преступления могла стать ревность. В полиции отметили, что у задержанной возникли подозрения о любовной связи между ее партнером и соседкой по квартире.

В Москве 1 сентября силовики задержали мужчину, который напал на свою бывшую жену и ее нового мужа с ножом. В результате женщина погибла, а ее супруг получил ранения и был госпитализирован. Совершив убийство, мужчина попытался покончить с собой и порезал себя, но выжил и был задержан.