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Политика

Суд в США обязал Трампа возобновить финансирование программ иностранной помощи

14:32 14.02.2025

Федеральный судья обязал администрацию Трампа возобновить финансирование программ помощи USAID, сообщает агентство Associated Press. Суд прямо запретил чиновникам выполнять распоряжения президента США о 90-дневном моратории на выделение денег НКО.

Федеральный судья США Амир Али частично удовлетворил иск Коалиции по защите вакцин от СПИД и Глобального совета по здравоохранению против администрации Дональда Трампа — они требовали отменить указ президента США о заморозке программ помощи USAID на 90 дней.

Суд запретил Госсекретарю США Марко Рубио и другим чиновникам выполнять распоряжения президента о временном прекращении финансирования программ, решение суда относится ко всем контрактам, вступившим в силу до 20 января этого года.

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Представители администрации Трампа не смогли убедить суд в необходимости полной приостановки финансирования. Заявленная чиновниками необходимость тщательно проанализировать каждую из программ, по мнению суда, никак не объясняет, почему приостановка финансирования должна быть «тотальной». Суд также отметил, что все финансирование программ USAID было одобрено Конгрессом США, а «тотальная» приостановка «вызвала шоковую волну».

Судья Али также счел несостоятельными аргументы представителей администрации о том, что они создали механизм исключений из общего правила и начали предоставлять помощь некоторым организациям. Он отметил, что система онлайн-платежей USAID больше не функционирует, а значит власти не приложили достаточных усилий для смягчения последствий заморозки финансирования.

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Однако суд все же отказался полностью отменить указ Трампа, ограничившись лишь введением прямого, но временного запрета на его исполнение.

Президент Трамп подписал указ о приостановке помощи иностранным государствам и НКО 20 января, согласно нему любое такое финансирование было временно приостановлено на 90 дней. После этого сам Трамп и чиновники его администрации критиковали деятельность USAID — правительственного агентства, ответственного за распределение выделенных денег.

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