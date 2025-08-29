Мужчина заступился за женщин в трамвае и получил удар ножом в лицо

Американский турист был ранен в Дрездене после того, как попытался защитить женщин от домогательств в трамвае. Он получил удар ножом в лицо. Об этом пишет Associated Press и другие СМИ.

Инцидент произошел в ночь на 24 августа. По данным полиции, на остановке Neustädter Markt двое мужчин из группы пассажиров начали приставать к женщинам. 21-летний гражданин США Джон Рудат вступился за них и получил удар ножом в лицо. После этого нападавшие скрылись. Одного из них — 21-летнего уроженца Сирии — позже задержали, однако вскоре освободили из-за недостатка доказательств, сообщает Bild. Второй злоумышленник все еще находится в розыске.

Сам американец в беседе с New York Post рассказал, что получил достаточно глубокую рану в 15 сантиметров. «Порез рассек мой нос надвое и задел часть губы. Лезвие лишь слегка задело веко. Еще сантиметр — и я бы точно потерял глаз», — сказал он. После сложной операции он остается в больнице.

Несмотря на полученную травму, американец утверждает, что ни о чем не жалеет. «Конечно, у меня останется шрам. Но это того стоило, и я буду носить его с гордостью», — заявил он журналистам. По словам Рудата, он вмешался, потому что счел недопустимым нападение на женщин. «Проблема была не в чьей-то расе или цвете кожи. Речь шла о том, что женщину домогались и били. Я бы защитил любую женщину от любого мужчины», — добавил он.

По информации СМИ, Джон Рудат — модель из штата Нью-Йорк и недавно сертифицированный парамедик. Ранее он жил в Дрездене по школьной программе обмена. Сейчас, по мнению мужчины, город кажется ему менее менее безопасным. Посольство США в Германии потребовало от местных властей ускорить расследование.

Ранее в Великобритании сообщили о росте насилия в отношении женщина на железнодорожном транспорте. Количество преступлений увеличивается каждый год, а по сравнению с 2021 годом прирост составил почти 60%.