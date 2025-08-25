Племянник Сергея Зверева погиб на войне в Украине

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев сообщил о гибели своего второго племянника Игоря на войне в Украине. Об этом пишет MK.ru. Отмечается, что он находился в зоне боевых действий с осени 2022 года.

«Мои племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой: 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины – защитить свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства», — заявил Зверев.

По данным MK.ru, за время участия в войне племянника Зверева наградили орденом Жукова. Стилист добавил, что он не знает всех подробностей произошедшего. По его словам, его племянник мог погибнуть во время выполнения «очередного задания», на которое он отправился вместе с сослуживцем.

В феврале этого года сообщалось, что еще один племянник Зверева по имени Андрей погиб на войне в Украине. MK.ru отмечает, что он ушел на фронт по мобилизации и погиб за несколько дней до того, как он должен был уйти в отпуск.

Ранее стало известно, что на войне погиб зять известного российского продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко. Солнцевский районный суд Москвы признал его погибшим в середине августа. До этого он более года считался пропавшим без вести. Последний раз на связь с близкими Ткаченко выходил в декабре 2023 года.

Кроме того, весной этого года СМИ рассказали о гибели на фронте сына заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Глосс. Он уехал из США не позднее зимы 2023 года, чтобы путешествовать по миру, и, вероятно, летом того же года прибыл в Россию.

