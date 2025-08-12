Зять Пригожина погиб на войне в Украине

Солнцевский районный суд Москвы признал погибшим Евгения Ткаченко, зятя известного российского продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Ткаченко числился пропавшим без вести больше года, иск о признании мужчины погибшим подала его жена Даная Пригожина. В октябре 2023 года он ушел на войну с Украиной, последний раз Ткаченко выходил на связь с родными в декабре того же года.

Информацию в разговоре с РБК подтвердил Иосиф Пригожин. Журналисты отмечают, что Ткаченко оказался в вооруженных силах после получения повестки, которая пришла ему после объявления мобилизации в России. На фронт мужчина попал в ноябре 2023 года, телеграм-каналы сообщали, что он служил разведчиком-пулеметчиком на Купянском направлении с позывным «Панда».

Об исчезновении Ткаченко стало известно в феврале 2025 года, на тот момент семья уже не получала известий от него более года. Даная Пригожина опубликовала пост об этом в своих соцсетях, но позже удалила его. Однако факт пропажи мужчины без вести подтвердил Иосиф Пригожин, отметив, что ему известны «некоторые подробности» произошедшего. Тогда же он сказал, что считает низкими шансы на возвращение зятя.

Свадьба Данаи Пригожиной с Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын, отмечает РБК. Повестка мужчине пришла в возрасте 25 лет. Подробности его исчезновения на фронте неизвестны, Иосиф Пригожин ранее отказался приводить их в разговоре с журналистами. Издание Starhit отмечало, что повестку Ткаченко получил в сентябре 2022 года, однако не пошел служить, поскольку несколько месяцев назад у него родился сын. Однако дальнейшая информация противоречит другим источникам — журналисты пишут, что мужчина ушел на фронт добровольцев в декабре 2023 года.