Сын замдиректора ЦРУ записался в армию России и погиб на фронте 

21-летний Майкл Глосс, гражданин США и сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Глосс, участвовал в российско-украинском конфликте на стороне России, сообщают «Важные истории».

Мужчина погиб 4 апреля 2024 года, его похоронили только во второй половине декабря того же года. Глосс последние несколько лет путешествовал по миру, свое решение записаться в российскую армию он аргументировал желанием получить гражданство России, утверждают журналисты.

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Майкл покинул США не позже зимы 2023 года, утверждают «Важные истории», семья уговаривала его вернуться в страну, пока он путешествовал по миру. Сам он, как говорят источники, критически относился к устройству политической системы США, публично сжег американский флаг и считал, что в мире есть более интересные страны, чем его родина. «Он также хорошо понимал свою привилегированность», — рассказал изданию друг Глосса.

В Россию, как отмечается, Глосс решил поехать летом 2023 года. Первоначально он планировал посетить фестиваль сообщества «Радужная семья», который должен был пройти в оккупированном Крыму. Однако, как отмечают «Важные истории», в чатах он рассказывал о разных причинах своей поездки — желании выучить русский язык, мечте о развитии собственного экологического проекта, стремлении «победить смерть и военно-промышленный комплекс».

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Во время тура по российским регионам у Глосса возникли проблемы с деньгами из-за сложностей с переводом финансов с иностранных счетов. В сентябре 2023 года он сообщил, что срок его визы истекает через неделю и попросил помощи с жильем. Через несколько дней его данные появились в базе московских электронных медкарт (ЕМИАС), домашним адресом был указан вербовочный пункт, отмечают журналисты.

Позже мужчина выкладывал фото в военной одежде, появлялся на видео других завербованных иностранцев, а также завел профили в социальной сети «Одноклассники» и в одном из сервисов для знакомств. Последний раз Глосс заходил в свой телеграм 14 марта 2024 года.

«Важные истории» отмечают, что его семья узнала о гибели молодого человека лишь в октябре 2024 года, в некрологе не упоминается о его участии в войне. Его родственники не ответили на просьбу журналистов о комментарии.