Общество

Власти начнут проверять привязанные к «Госуслугам» номера телефонов

2 минуты чтения 18:18

Мобильные номера телефонов, которые россияне используют для доступа к порталу «Госуслуг», начнут проверять на актуальность и принадлежность пользователям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план мероприятий.

По данным агентства, если номер телефона не принадлежит пользователю, к аккаунту которого он привязан на «Госуслугах», его будут откреплять от личного кабинета. Будут ли при этом рассылать уведомления, ТАСС не уточнил.

Такое решение объяснили борьбой с мошенничеством и взломами аккаунтов. Заниматься проверками будут Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Их должны завершить к четвертому кварталу следующего года, однако о дате начала не сообщается.

За домом у бабушки
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
Криминал38 минут чтения

Ранее стало известно, что депутат Госдумы и глава комитета по информационной политике Сергей Боярский предложил запретить россиянам менять пароль на «Госуслугах» онлайн. Эту идею он объяснил тем, что Россия находится «в состоянии войны с другим государством», и заявил, что менять пароль на портале нужно во время личного визита в банк или МФЦ, а также с помощью биометрии.

В прошлом году сообщалось, что взлом аккаунта на «Госуслугах» оказался самой популярной схемой, с помощью которой мошенники крадут у россиян деньги. Так, мошенники рассылают письма и СМС-сообщения, в которых говорится о попытке входа в аккаунт.

В конце июня этого года «Ведомости» сообщили о введении ограничений на покупку секс-игрушек и других товаров из категории 18+ — с весны 2027 года пользователей обяжут подтверждать свой возраст через «Госуслуги».

Горящие новости
