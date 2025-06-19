Россиянам захотели запретить менять пароль на «Госуслугах» онлайн

Депутат Госдумы и глава комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил во время выступления на сессии «Телефонные мошенники: сколько можно?» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что россиянам нужно ограничить возможность изменять пароль на «Госуслугах».

«Я считаю, что находясь в состоянии войны с другим государством на цифровом пространстве мы должны сказать: уважаемые граждане, простите, больше вы дистанционно ключ от “Госуслуг” не поменяете», — утверждает Боярский. По его словам, для смены пароля россиянам нужно обращаться в МФЦ, банк или использовать биометрию.

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«Осторожно, новости» пишет, что Боярский также поддержал идею ограничить число банковских карт на одного человека. По мнению депутата, сейчас россияне могут открыть сотни счетов, стать дропперами и «получить за это копеечку». Весной с таким предложением выступил российский Центробанк. В регуляторе тогда обсуждали лимит по числу карточек в виде 20 штук на человека.

Кроме того, Боярский рассказал о государственной платформе МАХ, которая, по его словам, сможет «импортозаместить функции привычного мессенджера» и станет «безопасной» и «понятной» для российских правоохранителей системой. При этом на вопрос о том, запретят ли в стране другие мессенджеры, депутат отвечать не стал.

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В начале июня сообщалось, что на «Госуслугах» появится раздел, в котором россияне смогут узнать адреса бомбоубежищ. По словам замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова, система должна заработать к концу года по всей России, а в граничащих с Украиной областях ее уже опробовали.