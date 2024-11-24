Стали известны самые популярные схемы кражи денег мошенниками

Сбербанк назвал схемы, которые чаще всего в 2024 году используют мошенники, чтобы получить доступ к деньгам россиян. Самой популярной схемой стал взлом аккаунта на «Госуслугах» — на нее приходится около 40% всех случаев, сообщил РБК со ссылкой на директора департамента противодействия мошенничеству Сбера Сергея Велигодского.

Чтобы получить доступ к «Госуслугам», мошенники чаще всего рассылают потенциальным жертвам сообщения или письма, где сообщают о попытке входа в сервис от имени адресата. В СМС или письме обычно указан номер телефона. Собеседник на том конце провода говорит жертве, что представляет службу безопасности «Госуслуг» и просит выполнять его инструкции, рассказал Велигодский.

Топ-менеджер крупнейшего российского банка рассказал о двух других популярных схемах кражи денег. По его словам, мошенники часто звонят от имени сотрудников силовых или контролирующих органов. ФСБ, полиции, Центробанка — и пытаются заставить жертву выполнять свои инструкции.

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Третьим из самых востребованных способов обмана стал Fake Boss, — это схема, когда злоумышленник притворяется непосредственным руководителем жертвы. Эта схема проявилась позже всех, в 2023 году, уточнил РБК со ссылкой на отдел информационной безопасности компании «Код Безопасности».

Схема Fake Boss работает так: мошенники связываются в мессенджерах с сотрудниками компании или учреждения, используя дипфейк либо фото топ-менеджера. Для правдоподобности фейковый аккаунт использует информацию, которую настоящий руководитель выкладывал о себе в открытом доступе. Преступники могут попытаться получить не только деньги подчиненного-жертвы, но и информацию о компании либо учреждении, пишет РБК.

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Во втором по величине российском госбанке, ВТБ, ранее рассказывали, что в 2024 году мошенники чаще всего представляются сотрудниками «Госуслуг», работниками «Мосэнерго» и покупателями с сервиса объявлений. Такие мошенники часто просят собеседника установить программу, которая потом получает доступ к банковским счетам жертвы.

Глава департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов среди других популярных у мошенников схем называл звонки от имени банковских клерков, представителей органов госвласти и операторов связи, предложения онлайн-подработки и заработка на инвестициях.