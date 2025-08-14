EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ограничения в Telegram и WhatsApp привели к резкому росту использования сотовой связи

2 минуты чтения 14:44 | Обновлено: 14:48

Блокировка голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp 11 августа привела к заметному росту нагрузки на сети российских операторов. «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Т2, пишет, что средний прирост голосового трафика составил 9%, а в некоторых регионах — до 25%.

По оценке гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, из-за блокировок на фиксированную связь перешли около 25% абонентов. Он отметил, что это максимальный показатель, зафиксированный на текущий момент. Кусков добавил, что большинство пользователей предпочитают альтернативные приложения для звонков. При этом он считает, что к концу месяца этот показатель может вырасти до 50%.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

В свою очередь, директор по развитию бизнеса оператора виртуального оператора мобильной связи «Т-Мобайл» Антон Никольский-Волконский сообщил изданию, что 11-12 августа их абоненты проговорили по телефонной сети на 25% больше минут, чем неделей ранее. Он также добавил, что количество пользователей, которые используют голосовой трафик, выросло на 5%. 

В МТС, «МегаФоне», «ВымпелКоме», «СберМобайле» и «Газпромбанк Мобайле» отказались предоставить изданию свежие данные. 

Накануне, 13 августа, Роскомнадзор сообщил, что в России вводятся ограничения на звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp. В службе отметили, что таким образом власти собираются бороться с телефонными мошенниками и террористами.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

В Telegram на это заявили, что самостоятельно борются с вредоносным аккаунтами, которые, в частности, распространяют «призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству».

А в WhatsApp обвинили российские власти в попытке нарушить право людей на безопасное общение и пообещали сделать все возможное, чтобы «общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая в Россию».

Блокировка звонков в двух самых распространенных мессенджерах происходит на фоне продвижения в стране государственного приложения Max. Специалисты напоминают, что этот мессенджер, как и звонки по обычной сотовой связи, контролируется российскими силовиками. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования