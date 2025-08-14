Ограничения в Telegram и WhatsApp привели к резкому росту использования сотовой связи

Блокировка голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp 11 августа привела к заметному росту нагрузки на сети российских операторов. «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Т2, пишет, что средний прирост голосового трафика составил 9%, а в некоторых регионах — до 25%.

По оценке гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, из-за блокировок на фиксированную связь перешли около 25% абонентов. Он отметил, что это максимальный показатель, зафиксированный на текущий момент. Кусков добавил, что большинство пользователей предпочитают альтернативные приложения для звонков. При этом он считает, что к концу месяца этот показатель может вырасти до 50%.

В свою очередь, директор по развитию бизнеса оператора виртуального оператора мобильной связи «Т-Мобайл» Антон Никольский-Волконский сообщил изданию, что 11-12 августа их абоненты проговорили по телефонной сети на 25% больше минут, чем неделей ранее. Он также добавил, что количество пользователей, которые используют голосовой трафик, выросло на 5%.

В МТС, «МегаФоне», «ВымпелКоме», «СберМобайле» и «Газпромбанк Мобайле» отказались предоставить изданию свежие данные.

Накануне, 13 августа, Роскомнадзор сообщил, что в России вводятся ограничения на звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp. В службе отметили, что таким образом власти собираются бороться с телефонными мошенниками и террористами.

В Telegram на это заявили, что самостоятельно борются с вредоносным аккаунтами, которые, в частности, распространяют «призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству».

А в WhatsApp обвинили российские власти в попытке нарушить право людей на безопасное общение и пообещали сделать все возможное, чтобы «общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая в Россию».

Блокировка звонков в двух самых распространенных мессенджерах происходит на фоне продвижения в стране государственного приложения Max. Специалисты напоминают, что этот мессенджер, как и звонки по обычной сотовой связи, контролируется российскими силовиками.