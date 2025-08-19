СМИ сообщили о предполагаемом месте и времени встречи Путина и Зеленского

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти в Венгрии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Белом доме.

После встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа президент США Дональд Трамп говорил, что теперь планирует организовать встречу Путина и Зеленского, а затем уже трехстороннюю встречу со своим участием. В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц после саммита с Трампом сообщил, что переговоры между Россией и Украиной планируется провести в течение ближайших двух недель.

Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони предлагала провести трехсторонний саммит в Риме, а президент Франции Эмманюэль Макрон — в Женеве. В то же время Венгрия, как сообщал американский телеканал CNN, ранее рассматривалась в качестве места проведения переговоров Трампа и Путина, встреча которых в итоге состоялась на Аляске 15 августа.

Как сообщалось по итогам саммита в Вашингтоне 18 августа, участники договорились о разработке гарантий безопасности для Украины, которые будут включать в себя четыре компонента — военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий.

В свою очередь, Зеленский предложил Трампу две сделки — о закупке американских вооружений на 90 миллиардов долларов, оплату которых возьмут на себя европейские союзники Украины, и о продаже в США боевых беспилотников, произведенных в Украине.