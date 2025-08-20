Мужчину заподозрили в убийстве матери и расчленении ее тела

В Бишкеке милиционеры задержали 22-летнего парня, который подозревается в убийстве своей матери и расчленении ее тела. Об этом пишет кыргызстанское издание Kaktus.media со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их словам, в районное управление внутренних дел поступила жалоба на неприятный запах, который исходил из квартиры, расположенной в доме на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева. Прибывший на место участковый инспектор милиции вошел в квартиру и обнаружил расчлененное тело женщины.

Согласно предварительным данным, на кухне квартиры находился парень 2003 года рождения, который варил мясо в кастрюле на плите. Собеседники издания выяснили, что в той кастрюле были части тела его матери 1976 года рождения. Сообщается, что другая часть находилась в морозильнике.

Подозреваемого задержали и водворили в СИЗО на время следствия. В отношении него назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В июле стало известно о задержании 68-летнего мужчины, который сознался в убийстве и расчленении своей знакомой. По данным полиции Электростали, жертвой стала женщина 1957 года рождения, приехавшая в гости к подозреваемому. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей телесные повреждения, от которых она умерла на месте.

Согласно предварительным данным, после убийства подозреваемый расчленил ее тело, часть останков закопал, а другую выбросил в мусорные баки в разных дворах Электростали.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot сообщил, что пенсионер расчленил женщину на 20 частей, а затем упаковал все в пакеты. Часть тела силовики обнаружили в СНТ «Машиностроитель». Экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшей полтора месяца назад местной жительнице.

По данным Mash, подозреваемый сознался в совершении преступления. Ранее он не был судим, однако привлекался к административной ответственности за побои.