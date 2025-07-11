Пенсионер расчленил свою знакомую и спрятал ее останки по мусорным бакам

Полиция Электростали задержала 68-летнего мужчину по подозрению в убийстве и расчленении своей знакомой, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным правоохранителей, женщина 1957 года рождения приехала в гости к своему приятелю. Они поругались, и мужчина нанес ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. После этого он расчленил тело, часть останков закопал, а другую часть — выбросил в мусорные контейнеры в разных дворах Электростали.

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Больше подробностей сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Shot. По его данным, пенсионер расчленил женщину на 20 частей, упаковал все в пакеты. Часть тела уже обнаружили в СНТ «Машиностроитель». Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат пропавшей полтора месяца назад женщине.

Мужчина, как пишет Mash, в убийстве сознался. Ранее он не был судим, но привлекался к административной ответственности за побои.

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Весной в Петрозаводске полиция задержала семейную пару по подозрению в убийстве и последующем расчленении знакомого. В МВД заявили, что речь идет об убийстве, совершенном 26 февраля в арендованной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области. Супруги, по предварительной версии, расправились со своим знакомым, расчленили его, уложили останки в два чемодана и оставили их на берегу Невы.

А в мае две спортивные сумки с человеческими останками были найдены в Бабушкинском районе Москвы. По подозрению в убийстве своего знакомого задержали мужчину 1989 года рождения.