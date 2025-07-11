EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Пенсионер расчленил свою знакомую и спрятал ее останки по мусорным бакам

2 минуты чтения 15:56

Полиция Электростали задержала 68-летнего мужчину по подозрению в убийстве и расчленении своей знакомой, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным правоохранителей, женщина 1957 года рождения приехала в гости к своему приятелю. Они поругались, и мужчина нанес ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. После этого он расчленил тело, часть останков закопал, а другую часть — выбросил в мусорные контейнеры в разных дворах Электростали.

Стейк с кровью
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
Криминал8 минут чтения

Больше подробностей сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Shot. По его данным, пенсионер расчленил женщину на 20 частей, упаковал все в пакеты. Часть тела уже обнаружили в СНТ «Машиностроитель». Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат пропавшей полтора месяца назад женщине.

Мужчина, как пишет Mash, в убийстве сознался. Ранее он не был судим, но привлекался к административной ответственности за побои.

Черная вдова
Черная вдова
Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное
Криминал9 минут чтения

Весной в Петрозаводске полиция задержала семейную пару по подозрению в убийстве и последующем расчленении знакомого. В МВД заявили, что речь идет об убийстве, совершенном 26 февраля в арендованной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области. Супруги, по предварительной версии, расправились со своим знакомым, расчленили его, уложили останки в два чемодана и оставили их на берегу Невы.

А в мае две спортивные сумки с человеческими останками были найдены в Бабушкинском районе Москвы. По подозрению в убийстве своего знакомого задержали мужчину 1989 года рождения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Общество
Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки
16:01
Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Криминал
Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее
00:01
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Интернет и мемы
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента
17:00 10 июля
Главный могильник сибирской язвы в СССР
Мир
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
00:01 10 июля
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00 9 июля
Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01 9 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования