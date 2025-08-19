EN
Криминал

Москвич ударил жену до потери сознания за поход в бар без разрешения

2 минуты чтения 16:47

Накануне во дворе жилого комплекса «Зиларт» на юго-востоке Москвы мужчина ударил свою жену кулаком в лицо, из-за чего та упала на асфальт. Причиной ссоры стал поход женщины в бар без разрешения мужа, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, Москва», Baza, Shot и «112».

По их данным, супругов зовут Сергей и Людмила. Мужчина сначала накричал на жену за то, что она ушла в бар с подругами и не отвечала на его звонки. После этого он ударил женщину в лицо, а та упала и потеряла сознание. Свои действия он позже объяснил «воспитательными целями».

За происходящим наблюдали жильцы дома. Одна из них по имени Оксана подбежала к Сергею и оттолкнула его ногой от супруги. Мужчина в ответ начал возмущаться.

«Сама от себя не ожидала, как-то само включилось: и скорость, и пинок. Не писала она в полицию, он тут же ее зашугал, и она сказала, что упала сама, хоть я и оставила номер полиции и ей сказала, что подтвержу удар и буду свидетелем. <…> Я подходила к полиции, предлагала, они сказали, [что] они муж и жена сами разберутся», — рассказала Оксана.

По словам очевидцев, Людмила получила серьезные травмы, а на месте случившегося осталась кровь. Женщину доставили в больницу, но она отказалась писать заявление в полицию и заявила, что удар был «всего лишь пощечиной». Теперь жильцы ЖК хотят сами обратиться к правоохранителям с коллективным заявлением. Местные жители утверждают, что это не первая ссора пары, свидетелями которой они стали.

Ранее сообщалось, что житель города Козельск поссорился с женой и избил ее, после чего пошел спать. Утром он обнаружил женщину без признаков жизни. Следователи заявили, что она скончалась от полученных травм.

