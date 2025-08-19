Ребенок случайно отравил 4-летнего брата

В Норильске полицейские начали проверку после того, как им сообщили, что в местную больницу попал четырехлетний ребенок с отравлением. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МВД по Красноярскому краю.

В пресс-релизе сказано, что госпитализированный ребенок играл вместе со своим старшим братом восьми лет, который в ходе игры смешал несколько бытовых химических средств — каких именно, не уточняется. Мальчик хотел посмотреть, вызовет ли это химическую реакцию, однако его младший брат случайно выпил смесь.

В полиции отметили, что во время игры за детьми следила «старшая родственница». При этом ранее семья не попадала в поле зрения правоохранителей.

«Взрослые, ответственные за воспитание несовершеннолетних, не обеспечившие необходимых мер безопасности, могут быть подвергнуты административному наказанию, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или причинения смерти по неосторожности наступает уголовная ответственность», — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области трое детей отравились ягодами, которые они собрали в лесу. После прогулки два мальчика и их сестра почувствовали себя плохо. Родители вызвали скорую на следующий день, однако мальчики умерли в больнице. При этом их мать в момент обращения к медикам находилась в роддоме, где родила шестого ребенка в семье.

В начале августа несколько человек отравились самодельной чачей, которую продавали на рынке в Адлере. В результате погибли как минимум 10 человек. Правоохранители пришли на рынок с рейдом и задержали продавцов чачи. Вскоре стало известно, что рынок вовсе закрыли.