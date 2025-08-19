EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ребенок случайно отравил 4-летнего брата

2 минуты чтения 11:46

В Норильске полицейские начали проверку после того, как им сообщили, что в местную больницу попал четырехлетний ребенок с отравлением. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МВД по Красноярскому краю.

В пресс-релизе сказано, что госпитализированный ребенок играл вместе со своим старшим братом восьми лет, который в ходе игры смешал несколько бытовых химических средств — каких именно, не уточняется. Мальчик хотел посмотреть, вызовет ли это химическую реакцию, однако его младший брат случайно выпил смесь.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

В полиции отметили, что во время игры за детьми следила «старшая родственница». При этом ранее семья не попадала в поле зрения правоохранителей.

«Взрослые, ответственные за воспитание несовершеннолетних, не обеспечившие необходимых мер безопасности, могут быть подвергнуты административному наказанию, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или причинения смерти по неосторожности наступает уголовная ответственность», — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области трое детей отравились ягодами, которые они собрали в лесу. После прогулки два мальчика и их сестра почувствовали себя плохо. Родители вызвали скорую на следующий день, однако мальчики умерли в больнице. При этом их мать в момент обращения к медикам находилась в роддоме, где родила шестого ребенка в семье.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

В начале августа несколько человек отравились самодельной чачей, которую продавали на рынке в Адлере. В результате погибли как минимум 10 человек. Правоохранители пришли на рынок с рейдом и задержали продавцов чачи. Вскоре стало известно, что рынок вовсе закрыли.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования