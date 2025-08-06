Россияне отравились самодельной чачей в Сочи

Несколько человек отравились самодельной чачей, купленной на Казачьем рынке в Адлере. Как минимум пятеро из них погибли, сообщают связанные с силовиками телеграм-каналы Baza и Shot, а также местные паблики.

Shot, ссылаясь на местных жителей, пишет, что один человек погиб неделю назад, еще один — накануне. Также телеграм-канал рассказал о семейной паре, которая приехала на отдых из Комсомольска-на-Амуре с двумя детьми четырех и 13 лет. Их родители, Дарья и Максим, попробовали чачу перед отъездом домой, но по дороге они почувствовали себя плохо. Shot утверждает, что Дарья умерла «сразу», а Максима доставили в больницу в Воронеже. По словам его родственников, мужчина ослеп и впал в кому, также у него отказали почки. Спасти его врачам не удалось.

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Кроме того, по данным телеграм-канала, среди пострадавших также оказалась супружеская пара, которая отдыхала в отеле «Бархатные сезоны» в Адлере. Их имена Shot не называет, но пишет, что мужчина погиб, а женщине удалось выжить. Вероятно, сейчас она находится в больнице.

Baza также сообщает о погибших местных жителях. По словам неназванного собеседника телеграм-канала, среди погибших — его мать, бабушка и брат. Кроме того, супруга брата находится в больнице с отравлением. Из сообщений телеграм-каналов неясно, пишет ли Baza о той же супружеской паре, что и Shot, или о других пострадавших.

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Телеграм-канал «ЧП Сочи» пишет, что накануне правоохранители пришли с рейдом на рынок, где продавали самодельную чачу, и задержали нескольких продавцов, при этом производителя чачи пока не нашли. Baza отмечает, что после первого отравления рынок проработал еще неделю, прежде чем туда приехали с проверкой.

Сообщается также, что местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, однако по какой статье, не уточняется. Официально в СК эту информацию пока не подтверждали.