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Общество

Двое детей умерли после отравления лесными ягодами

2 минуты чтения 19:29

В Саратовской области два мальчика и их сестра из районного поселка Ровное отравились ягодами, которые они собирали во время похода в лес. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный Минздрав.

Как пишет издание, дети отправились в лес 24 июня, а когда вернулись домой, почувствовали себя плохо: у них началась рвота, поднялась температура и появилась слабость. В Минздраве отметили, что такие симптомы указывают на отравление. 

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На следующий день родители вызвали скорую помощь, которая забрала двух мальчиков, а также их сестру в больницу. Там один ребенок умер в день обращения, а второй — 28 июня. Девочка находится в тяжелом состоянии. По данным «Daily Карелия», возраст мальчиков составлял два года и семь лет, а их сестре девять лет. Отмечается, что в момент обращения в больницу их мать находилась в роддоме, где родила шестого ребенка.

Как пишет телеграм-канал Shot, отец детей утверждает, что они отравились ягодами шелковицы. Когда детям стало плохо, мужчина дал им обезболивающее, но оно не подействовало, а двухлетний мальчик потерял сознание. Об этом же сообщили в Управлении Следственного комитета по Саратовской области.

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В пресс-релизе СК сказано, что было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место, где дети собирали ягоды и теперь должны установить обстоятельства произошедшего.

Осенью прошлого года в Красноярском крае погибли четверо детей, вероятно, из-за отравления дихлофосом. Их родители провели в больнице несколько дней без сознания. Следователи также рассматривали версию об отравлении едой.

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