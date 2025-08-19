Швейцария пообещала не арестовывать Путина ради встречи с Зеленским

Власти Швейцарии предложили организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина. Для этого они готовы предоставить Путину иммунитет от преследования международным уголовным судом. Об этом, как передает AFP, заявил глава швейцарского МИДа Инъяцио Кассис.

По его словам, правительство Швейцарии уже определило «правила предоставления иммунитета лицу, в отношении которого выдан ордер». Он пояснил, что иммунитет может быть предоставлен, если «если это лицо приедет на мирную конференцию, а не по личным делам».

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге, в чью юрисдикцию входит в том числе Швейцария, выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, признав их ответственными за военные преступления в виде «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В России эти обвинения отвергают и считают решение МУС юридически ничтожным, так как страна не ратифицировала Римский статут. Сам Путин заявлял ранее, что украинских детей с оккупированных территорий не похищали, а спасали из-под обстрелов.

О подготовке двусторонних переговоров между Россией и Украиной ранее объявил президент США Дональд Трамп. Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника утром 19 августа сообщило, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Венгрии, которая в апреле этого года объявила о выходе из МУС. Такое решение было принято после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в то время находился с визитом в Венгрии.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может состояться через две недели.