EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Жительницу Иваново обвинили в шантаже и принуждении 12-летней школьницы к «интиму»

2 минуты чтения 15:58

В Петербурге отправили в СИЗО девушку, которую обвинили в сексуализированном насилии над 12-летней девочкой. Об этом сообщили РИА «Новости» и телеграм-канал «Mash на Мойке», которые назвали фигурантку сторонницей ЛГБТ.

При этом «Mash на Мойке» выложил видеозапись оперативников, на которой девушка, чье имя не называется, говорит о том, что она больше не принадлежит к ЛГБТ-сообществу и «отказывается от взглядов, пропагандируемых этой организацией».

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

По данным РИА «Новости», на девушку завели уголовное дело по статье о «насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). В случае признания виновной фигурантке грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Силовики рассказали агентству, что девушку задержали 13 августа на рабочем месте в Иваново на основании заявления матери школьницы. В нем говорилось, что в 2020-2021 годах девушка угрожала совершить самоубийство и опубликовать «порочащие сведения» о школьнице, если та не согласится на «интим». Утверждается, что девочка получила психологическую травму и долго не решалась рассказать о случившемся родителям. 

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Источник РИА «Новости» добавил, что обвиняемая «придерживалась феминистских идей» и вела «специализированный телеграм-канал». В пресс-службе судов Петербурга заявили, что девушку отправили под арест на два месяца.

Ранее бывшие воспитанницы обвинили в сексуализированном насилии ростовского тренера по акробатическому рок-н-роллу Андрея Хороших. По их словам, домогательства начинались с семилетнего возраста, и в спортивном центре об этом знали.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования