Жительницу Иваново обвинили в шантаже и принуждении 12-летней школьницы к «интиму»

В Петербурге отправили в СИЗО девушку, которую обвинили в сексуализированном насилии над 12-летней девочкой. Об этом сообщили РИА «Новости» и телеграм-канал «Mash на Мойке», которые назвали фигурантку сторонницей ЛГБТ.

При этом «Mash на Мойке» выложил видеозапись оперативников, на которой девушка, чье имя не называется, говорит о том, что она больше не принадлежит к ЛГБТ-сообществу и «отказывается от взглядов, пропагандируемых этой организацией».

По данным РИА «Новости», на девушку завели уголовное дело по статье о «насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). В случае признания виновной фигурантке грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Силовики рассказали агентству, что девушку задержали 13 августа на рабочем месте в Иваново на основании заявления матери школьницы. В нем говорилось, что в 2020-2021 годах девушка угрожала совершить самоубийство и опубликовать «порочащие сведения» о школьнице, если та не согласится на «интим». Утверждается, что девочка получила психологическую травму и долго не решалась рассказать о случившемся родителям.

Источник РИА «Новости» добавил, что обвиняемая «придерживалась феминистских идей» и вела «специализированный телеграм-канал». В пресс-службе судов Петербурга заявили, что девушку отправили под арест на два месяца.

