Российского тренера обвинили в домогательствах в отношении своих воспитанниц с семилетнего возраста

Журналистка Ксения Собчак выпустила репортаж о сексуализированном насилии в отношении детей со стороны ростовского тренера по акробатическому рок-н-роллу Андрея Хороших, которого бывшие воспитанницы обвиняют в домогательствах. Выпуск размещен на YouTube-канале Собчак.

Героини выпуска рассказали журналистке, что в спортивном центре знали о том, что тренер домогается своих подопечных — одна из женщин сказала, что информацию об этом дети получали с самого начала занятий.

Бывшие спортсменки отметили, что домогательства начинались с возраста 7 лет, когда тренер дотрагивался до интимных зон своих воспитанниц во время занятий. «Это не нравилось, но мы это обсуждали как что-то в порядке вещей, что по другому быть не может. Он же это делает со всеми», — рассказа одна из героинь выпуска. Девочки начали обсуждать действий Хороших между собой, когда поняли, что это стало системой в коллективе.

Позже тренер, по словам воспитанниц, начал приносить им порнографические материалы, просил посмотреть их наедине и показывал, как правильно мастурбировать. С девочками 8-10 лет он занимался оральным сексом. «Следующим этапом был минет и параллельно обсуждение, что, когда я буду готова, то уже мы поедем терять девственность», — рассказала Собчак Анастасия Леонова.

Также Леонова рассказала, что поездки на соревнования сопровождались сексом в поезде — Хороших якобы закрывался от остальных пассажиров простыней. Одна из героинь также сообщила Собчак, что тренер якобы заставлял девочек смотреть на то, как он занимается сексом с другой воспитанницей. Ее показания, как отмечается в выпуске, есть в материалах уголовного дела.

Ранее ростовские СМИ рассказывали, что Леонова подала в суд на Хороших и обвинила его в систематическом сексуализированном насилии. Леонова обратилась в полицию еще в октябре 2023 года, в январе 2024 года было возбуждено уголовное дело по статьям о половых сношениях с лицом, не достигшим совершеннолетия (ст. 134 УК) и развратных действиях (ст. 135 УК).

В январе 2025 года уголовное дело прекратили из-за истечения сроков давности. При этом, как отмечает опрошенная журналистами адвокат, из текста описательной части постановления следователя можно сделать вывод, что вина мужчины была доказана. 2 июня завершился гражданский процесс по иску Леоновой против бывшего тренера. Суд удовлетворил ее требования о выплате моральной компенсации и возмещении материального ущерба. Всего мужчина должен выплатить ей почти полтора миллиона рублей.