Переговоры в Вашингтоне назвали определяющими для жизни Европы на десятилетия

Встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживающими его европейскими лидерами, которые запланированы в Вашингтоне на 18 августа, станут определяющими для жизни Европы в обозримом будущем. Об этом газете Financial Times заявил советник по внешней политике бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев.

«Решения, которые будут приняты в Вашингтоне в понедельник, определят развитие событий в Европе как минимум на десятилетия вперед», — сказал он, добавив, что переговоры будут посвящены «формированию единой скоординированной стратегии коллективного Запада, направленной на прекращение войны в Украине и сдерживание агрессивной России в долгосрочной перспективе».

Елисеев также добавил, что в ходе встречи с Трампом Зеленскому следует «избегать эмоций» и даже брать пример с «хладнокровного прагматизма Путина, подыгрывая интересам и целям [президента США]».

15 августа Трамп встретился с Владимиром Путиным на Аляске, позже назвав прошедшие переговоры невероятно успешными. Как сообщалось, в ходе встречи Путин назвал условием заключения мира передачу под контроль России всего Донбасса.

17 августа Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что для «немедленного прекращения войны» Зеленскому нужно отказаться от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

В свою очередь, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что американской стороне удалось добиться от России ряда «уступок». Так, по его словам, Россия выразила готовность взять на себя обязательства не вторгаться на территорию Украины и других европейских государств, закрепив его в собственном законодательстве. Кроме того, Москва допустила предоставление США гарантий безопасности Украине по образцу 5 статьи договора о коллективной обороне НАТО, которая гласит, что нападение на одного ее члена равносильно нападению на весь блок.

В свою очередь, Зеленский исключил возможность сдачи Донбасса России и подчеркнул, что территориальные вопросы могут обсуждаться только представителями России и Украины в рамках трехсторонней встречи с участием США.